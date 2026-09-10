Sprema se oktanski spektakl u Buzetu: 'Više od 220 vozača, a naši se bore za europski vrh'

Buzet od 18. do 20. rujna ponovno postaje središte europskog automobilizma. Jubilarni 45. Buzetski dani donose finale FIA Europskog prvenstva, više od 220 vozača i njihovih timova, a uz pet kilometara kultne staze očekuje se više od 15.000 navijača. Poseban razlog za navijanje imaju hrvatski ljubitelji automobilizma, Matija Jurišić ponovno je u borbi za europski vrh, dok Domagoj Pereković brani sjajnu poziciju u svojoj grupi.

Sirene, zastave, miris oktana, tisuće ljudi uz cestu i najbolji europski vozači. Buzet već 45 godina treći vikend u rujnu prestaje biti samo mali istarski grad i postaje grad oktana.

Ove godine organizatori najavljuju jedno od najsnažnijih izdanja dosad. Uz sportski spektakl stižu Porsche Taxi vožnje, novi VIP sadržaji, proširena fan zona, istarska gastronomija i veliko otvaranje već u petak. O svemu smo razgovarali s Dejanom Hrenom, tajnikom Auto kluba Buzet, kojem je utrka i dio obiteljske povijesti, njegov otac Željko bio je prvi tajnik utrke još 1982. godine.

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Slavite 45. izdanje. Može li ovogodišnji Buzet nadmašiti sve što smo dosad gledali?

- Apsolutno vjerujem da može. Četrdeset i pet godina neprekidne tradicije ogroman je ponos, ali nismo željeli živjeti samo od prošlosti. Očekujemo više od 220 vozača na finalu Europskog prvenstva i više od 15.000 ljudi uz stazu. Uz to smo pripremili potpuno nove sadržaje. Želimo da Buzet cijeli vikend bude festival automobilizma, adrenalina i zabave.

- Buzet je odavno puno više od utrke. To je dio identiteta grada. Imamo titulu grada tartufa, ali tih nekoliko dana u rujnu Buzet je definitivno i grad oktana.

Foto: PROMO

Hrvatski vozači ponovno su u centru pažnje. Koga će domaća publika najglasnije bodriti?

- Sve oči bit će uprte u Matiju Jurišića i Domagoja Perekovića. Matija ponovno ima priliku napraviti veliku stvar pred domaćom publikom, a Domagoj sa svojim Mitsubishi Lancerom također vodi veliku europsku borbu.

- Hrvatski brdski automobilizam posljednjih godina proživljava svojevrsno zlatno doba. Naši vozači više ne dolaze na europske utrke samo sudjelovati. Oni pobjeđuju i ravnopravno se bore s najboljima. A kada to rade pred 15.000 domaćih navijača, teško je zamisliti bolji scenarij.

Zašto vozači stalno ponavljaju da je Buzet jedna od posebnih utrka u Europi?

- Zbog ljudi. Staza je tehnički fantastična, ali asfalt sam po sebi ne stvara legendu. Zamislite da jurite 150 ili 200 kilometara na sat, a kroz kacigu i urlik motora čujete tisuće ljudi, sirene i navijanje. Komušćica, prolazak kroz Marince, Svi Sveti i Peničići pretvaraju se u prave navijačke arene. Vozače ovdje publika tretira kao rock zvijezde.

- Više od 15.000 ljudi na stazi dugoj pet kilometara stvara nešto što strani vozači kažu da gotovo nigdje drugdje u Europi ne doživljavaju. To je naš zaštitni znak.

Ove godine publika čak može sjesti u Porsche i doživjeti stazu iz automobila?

- Da, i to je jedan od noviteta kojem se posebno veselimo. U suradnji s Porsche Clubom Adria pripremili smo Porsche Taxi Lap. Gost sjeda na suvozačko mjesto sportskog Porschea i uz iskusnog vozača, na zatvorenoj stazi i pod strogo kontroliranim sigurnosnim uvjetima, može osjetiti ubrzanje i proći dijelovima legendarne buzetske staze.

Foto: PROMO

- Nakon adrenalina priča se nastavlja uz ono najbolje iz Istre, poseban program vodi goste do Karlić tartufa na Truffle Experience. Htjeli smo spojiti dvije stvari po kojima je Buzet prepoznatljiv: oktane i tartufe.

- Uz to imamo proširenu fan zonu, VIP prostor, lokalnu gastronomiju i program koji počinje već u petak. Cilj je da ljudi ne dođu samo pogledati nekoliko vožnji nego da provedu cijeli vikend u Buzetu.

Iza svega stoji više od 250 ljudi. Koliko je teško organizirati ovakav spektakl?

- To je mala vojska ljudi. Članovi kluba, suci, redari, volonteri i mještani tjednima rade kako bi sve funkcioniralo. Kada imate više od 220 natjecatelja, njihove timove i više od 15.000 posjetitelja, organizacija je ogroman posao.

- FIA standardi svake su godine sve zahtjevniji i tu nema kompromisa, posebno kada govorimo o sigurnosti. Mi se pritom natječemo s organizatorima koji imaju puno veće budžete. Ono što nemamo u novcu nadoknađujemo iskustvom, organizacijom i nevjerojatnom strašću ljudi koji žive za ovu utrku.

Foto: PROMO

Za vas je 45. obljetnica i vrlo osobna priča. Vaš otac bio je prvi tajnik utrke...

- Da, moj tata Željko bio je prvi tajnik utrke na njezinim počecima 1982. godine. Zato mi je teško govoriti o 45 godina Buzetskih dana bez emocija. Na neki sam način preuzeo štafetu od njega. Najviše sam ponosan što smo uspjeli sačuvati onu istu iskrenu strast s kojom je prva generacija krenula, a istodobno utrku dovesti do europskog vrha. Kada pogledate fotografije iz 1982. i usporedite ih s današnjim Buzetom, teško je vjerovati koliko je sve naraslo. Ali jedna stvar nije se promijenila – ljudi ovdje i dalje žive za utrku.

- Zato bih svima rekao samo jedno: Buzet se ove godine jednostavno ne propušta. Dođite sa zastavama, trubama i dobrim raspoloženjem. Pred nama su tri dana u kojima ćemo slaviti 45 godina automobilizma i, nadamo se, velike rezultate hrvatskih vozača.