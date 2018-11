Sramota u Bayernu! Ribery je nakon derbija udario novinara

Borussia je u Dortmundu zadala Kovačevom Bayernu novi udarac i bacila ga na peto mjesto ljestvice. Udarao je i Franck Ribery, ali ne loptu, već lice francuskog novinara Patricka Guilloua, bivšeg nogometaša koji radi za beIN Sports i koji je kritizirao momčad Nike Kovača i Riberyja nakon tog 3-2 poraza u Dortmundu.

Brazzo confirms the incident to Bild: "Franck Ribéry has informed us that he had an altercation with his compatriot Patrick Guillou, whom he has known well for many years. We agreed with Patrick Guillou that we would speak at a meeting about how to get this matter out of the way"