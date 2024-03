Sramotno: 24.000 ljudi pjevalo igraču Reala 'svinjo debela'. Hezonja: Pjevat ću mu i ja, haha

Košarkaši Real Madrida slavili su u 31. kolu Eurolige 88-76 protiv Partizana u revanšu prošlogodišnje osmine finala tog natjecanja, a igrač 'kraljevskog kluba' Guerschon Yabusele (28) nije se sjajno proveo u Beogradu unatoč utakmici od 10 koševa i sedam skokova.

Naime, Yabusele je bio meta brojnih uvreda navijača u Štark Areni, koji su ga prozivali cijelu utakmicu. To je potvrdio i Mario Hezonja nakon utakmice, koji je odigrao sjajnu utakmicu i našalio se nakon što su ga pitali je li preveo Yabuseleu što su pjevali navijači Partizana.

- Nisam, ali reći ću mu ja sada, pjevat ću mu i ja, haha... Šalim se, on je fantastičan dečko i šteta je što ga prozivaju, pametan je i iskusan, igrao je odličnu utakmicu. Jesu li komentari bili nepotrebni ili ne? Tko sam ja da to kažem, to je moj suigrač, idemo dalje. Mislim da ga ne diraju takve stvari - komentirao je hrvatski reprezentativac.

Nahvalio je atmosferu pred rasprodanom Kombank Arenom i rekordnih 24.233 gledatelja u Euroligi.

- Ovdje se osjećam kao kod kuće jer sam s ovih prostora. Partizan je uspješan, gdje god da si Partizan je uvijek bio jedna od najboljih momčadi. Uvijek sam bio jedan od njegovih navijača. Sad sam u prilici igrati protiv njega i zahvalan sam na podršci - rekao je hrvatski reprezentativac.

Inače, Hezonja, koji je prema svemu sudeći na izlaznim vratima Reala, bio je najbolji igrač aktualnog europskog prvaka u pobjedi nad Partizanom. Zabio je 25 koševa, najviše na utakmici, uz šest skokova i četiri asistencije.