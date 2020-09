'Srbe muče po zatvorima, a onda se pojavi neki Đoković i kaže da je Hrvatska lijepa'

Osjećam da su Hrvati moji. Znam da će to nekima smetati, poštujem to, ali nadam se da i drugi poštuju moj izbor, rekao je Đoković jednom prilikom koji je uvijek iskazivao poštovanje prema Hrvatskoj...

<p><strong>Novak Đoković </strong>(32) je prethodnih dana bio u žiži javnosti zbog incidenta na US Openu kada je pogodio sutkinju lopticom u grlo. Ovaj put je njegovo ime opet tema srpskih medija, no ovaj put zbog njegovog poštovanja prema Hrvatskoj.</p><p>Osuđeni ratni zločinac <strong>Dragan Vasiljković</strong> (65), poznatiji kao 'Kapetan Dragan', gostovao je na <a href="https://www.kurir.rs/sport/tenis/3531987/kapetan-dragan-prozvao-djokovica-zbog-hrvata-muce-srbe-po-zatvorima-a-onda-se-pojavi-novak-i-kaze-da-je-hrvatska-lepa" target="_blank">Kurir televiziji </a>gdje je s voditeljem pričao o dnevnim događajima, a onda mu je u misli došao srpski tenisač Novak Đoković.</p><p>- Ta nacistička vlast i dalje muči Srbe po zatvorima metodama Guantanama, a onda se pojavi neki Đoković koji kaže da je Hrvatska lijepa - poručio je Vasiljković koji je nedavno izašao na slobodu, a 13,5 godina proveo je u zatvoru zbog ratnih zločina počinjenih u Kninu i Glini tijekom Domovinskog rata. Od toga je pet godina boravio u hrvatskom zatvoru. Inače, Kapetan Dragan je veliki Novakov fan, a čak mu je slao i pisma dok je bio u zatvoru. No sada ga je odlučio prozvati.</p><p>Novak Đoković nekoliko puta je posjetio Hrvatsku, a posljednji put je to bilo u lipnju kada je organizirao Adria Tour. Kada god spominje Hrvatsku, govori samo biranim riječima, a bio je i veliki navijač 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.</p><p>- Znam da su ratne rane svježe, razumijem ljude koji nemaju isti stav poput mene prema susjedima. Neki mediji u Srbiji jako su me osuđivali jer sam podržao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali mi nije smetalo. Takve stvari svjesno radim, znam da sa svojim utjecajem, statusom i imenom mogu doprinijeti uzajamnoj podršci. Uostalom, koga ću podržati ako neću Hrvatsku? Osjećam da su Hrvati moji. Znam da će to nekima smetati, poštujem to, ali nadam se da i drugi poštuju moj izbor. Određenim ljudima ne odgovaraju mir, poštovanje i sklad, nego stalno stanje konflikta - rekao je Đoković jednom prilikom.</p><p>Njegova majka Dijana je Hrvatica, u tenis ga je uveo hrvatski trener Nikola Pilić, cijelu karijeru bio je u sjajnim odnosima s hrvatskim tenisačima Marinom Čilićem, Bornom Ćorićem, trener mu je Goran Ivanišević koji mu je bio i uzor. No nekima očito smeta način njegovog razmišljanja.</p>