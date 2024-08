Epski preokret za polufinale! Od Australaca su Srbi gubili 24 koša razlike pa slavili u produžecima

Kakva drama u četvrtfinalu košarkaškog turnira! Srbija je praktički 'izgubila' polovicom prvog poluvremena od Australije pa su susjedi čudesno preokrenuli susret. Da ne nedostaje napetosti, u posljednjem su napadu izjednačili Australci (82-82), ali onda su Jokić i momčad ipak zaključili stvari u produžetku i slavili 95-90!

Izgledalo je to kao noćna mora za košarkaše Srbije, nakon četvrtine i pol su Australci imali nevjerojatna 24 koša prednosti. Nije na razini bio Nikola Jokić, kao ni Bogdanović, a nevjerojatni Patty Mills samo je 'trpao' i već se krenula spominjati katastrofa kod susjeda.

Basketball - Men's Quarterfinal - Serbia vs Australia | Foto: Brian Snyder

No, do poluvremena su uspjeli 'orlovi' smanjiti zaostatak na 12 razlike (54-42), a u nastavku je krenula rapsodija izabranika Svetislava Pešića. U trećoj četvrtini uspjeli su Srbi od doći do dva poena prednosti, nakon -12 na startu su s 25-11 završili četvrtinu na krilima Gudurića i Micića koji se probudio s dvije trice.

Drama je uslijedila u posljednjoj četvrtini u kojoj se nitko nije uspio odvojiti na osjetnu razliku, ali cijelo vrijeme je u maloj prednosti bila reprezentacija Srbije. Minutu prije kraja Srbi su imali napad i poen prednosti, ali nisu uspjeli zabiti. Nizali su se promašaji s obje strane, a devet sekundi prije kraja Micić je dobio dva slobodna bacanja, zabio je jedno, a Australci su uzeli timeout. Loptu je dobio Mills i preko Jokića izjednačio rezultat za produžetke!

Basketball - Men's Quarterfinal - Serbia vs Australia | Foto: Evelyn Hockstein

A u produžecima je potegnuo upravo Nikola Jokić kad je bilo najteže da bi 20 sekundi prije kraja Australci pozvali timeout na tri poena zaostatka, a onda su bacili loptu 'u bunar' u prvoj sekundi nakon minute odmora te je utakmica bila gotova. Ušli su u polufinale turnira gdje će igrati protiv boljeg iz susreta Brazila i SAD-a.