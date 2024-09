Srbi nagađaju: Torcida odlazi u Beograd podržati Benficu protiv Crvene zvezde u Ligi prvaka?

Navijačka skupina Hajduka, Torcida, stiže u Beograd podržati Benficu protiv Crvene zvezde? Informacija je to koja kruži među navijačima Benfice, piše Kurir i navodi da su "No name boysi" (navijačka skupina portugalskog kluba) zajedno s Torcidom podržavali Hajduk na Maksimiru protiv Dinama, što se vidi i na transparentu.

U četvrtak 19. rujna je na rasporedu utakmica Crvene zvezde i Benfice u Ligi prvaka, a navijači portugalskog giganta najavili su dolazak bratske navijačke iz skupine na stadion Rajko Mitić. Bio bi to prvi dolazak Torcide u Beograd nakon ratnih zbivanja 1990-ih.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a, navijači | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim s Benficinim "No name boysima", Torcida gaji prijateljske odnose i s ultras skupinom francuskog Saint-Ettienea "Magic Fansima", te navijačima Gornika iz poljskog grada Zabrzea, koji su se po uzoru na njih i nazvali "Torcida Zabrze".