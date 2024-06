Srbi se bune: 'Hrvati peru ruke od skandala i optužuju Srbiju!'

Ne stišava se bura koju je izazvalo unakrsno skandiranje navijača. Na utakmici Hrvatske i Albanije (2-2) albanski napadač Mirlind Daku (26) je s megafonom u ruci poveo sramotno skandiranje protiv Srba i Makedonaca, a navijači su uzvratili. Uslijedila je reakcija Srpskog nogometnog saveza zbog čega su Srbi čak zaprijetili istupanjem s Eura, a Uefa je pokrenula disciplinski postupak protiv Albanije.

Uefa rješava pritužbe i prijave

Uzvratio je kosovski i prijavio Srbiju zbog geopolitičkih skandiranja, a potom su Albaniju prijavili i Makedonci.

Uslijedila je srpska prijava Hrvatske nakon čega je kosovski savez opet prijavio srpski i to nakon utakmice Slovenije i Srbije (1-1) gdje je ponovno bilo geopolitičkih povika i skandiranja, kao i sramotnih poruka koje pozivaju na smrt.

Velika peripetija međusobnog prozivanja i navijačkog vrijeđanja dobila je novo poglavlje u srpskim medijima. Prethodno je šef osiguranja HNS-a Jurica Jurjević rekao:

- Objektivno kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svjesni koliko je to teška stvar, politički i na svaki drugi način. Kad se ranije dogodilo, muški smo stali i rekli: da, dogodilo se. Međutim, sad bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše. Napravili smo maksimalan napor, istjerat ćemo to do kraja da dokažemo kako hrvatski navijači nisu nikako organizirano i u većoj mjeri kršili propise.

Srpski mediji na nogama

To je izazvalo buru među srpskim medijima.

- Hrvati sramotno peru ruke od skandala, ponovno optužili Srbe - piše Nova. rs dok Telegraf dodaje:

- Hrvati se bune zbog prijave nakon gnjusnog vrijeđanja Srba.

Informer nije zadovoljan načinom na koji je HNS odreagirao.

- Sramotna reakcija hrvatskog saveza na pokliče "Ubij Srbina" - piše taj medij.