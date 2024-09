Srbi zaplijenili obilježja Torcide i Hajduka navijačima Benfice. Dačić: Procesuiramo odgovorne

Splitska Torcida odlučna je u naumu da se dokopa stadiona Marakana i navija uz pristalice bratske navijačke skupine No Name Boys iz Portugala na utakmici Crvene zvezde i Benfice u prvom kolu Lige prvaka u Beogradu (18.45), ali je njene naume tijekom pretresa na granici očekivano preduhitrila srpska policija.

- Tijekom granične kontrole osoba i vozila, kako na graničnim prijelazima, tako i na aerodromu Nikola Tesla, kod više navijača Benfice pronađena su obilježja Hajduka i navijačke skupine Torcida - rekao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, javlja Telegraf.

Policija poduzima sveobuhvatne sigurnosne mjere oko utakmice i angažirala je, tvrde u Srbiji, dovoljan broj policajaca. Pronašli su desetke naljepnica, zastava, majica i znački s obilježjima Hajduka i Torcide. Iz sigurnosnih razloga sve su zaplijenili.

- Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu sa svojim djelokrugom rada i zakonskim ovlastima, prema svim osobama koja se zateknu u izvršenju kaznenih djela i prekršaja, u suradnji s nadležnim tužiteljstvom, poduzet će mjere i radnje u cilju njihova daljnjeg procesuiranja - dodao je Dačić.

Na Marakani, stadionu koji službeno nosi ime Rajko Mitić, očekuje se više od 40.000 navijača, a na sektoru namijenjenom za gostujuće navijače mogla bi se naći i nekolicina torcidaša. Portugalski No Name Boysi trebali bi izvjesiti poruku ili transparent namijenjen Torcidi iako će srpske vlasti pokušati preduhitriti to.