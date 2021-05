Tin Srbić pobjedom na preči osigurao je drugo zlato za Hrvatsku na natjecanju gimnastičkog Svjetskog kupa u Varni.

Nakon Aurela Benovića, koji je bio najbolji na parteru u subotu, aktualni viceprvak svijeta pokorio je preču za dva od dva hrvatskih muških finala u Bugarskoj.

Naša dvostruka ženska finalistica Ana Đerek je nakon četvrtog mjesta na gredi u subotu, u nedjelju na parteru bila šesta te baš kao i Tin i Aurel potvrdila da je spremna za Svjetski kup u Osijeku koji je na rasporedu od 10. do 13. lipnja.

Srbić je pobijedio s velikih 14.850, srebrni je bio Talijan Carlo Macchini (14.650), a brončani Mađar Krisztian Balazs (14.350).

Srbić je u Varni došao do svog 20. uzastopnog finala na turnirima SK-a, ukupno 21. u karijeri i čak 15. medalje. Ovo mu je osmo zlato, a do sada je osvojio i tri srebra te četiri bronce.

- Jako dobro je prošlo. Novo zlato je tu. Napravio sam što sam planirao, start 6.2. Stvarno sam sretan i zadovoljan, jer imao sam doista velikih problema s leđima ova zadnja dva dana od kvalifikacija do finala. Ali, uspjeli smo to nekako zaliječiti, skrpati s kremama i tabletama protiv bolova i odradio sam finale. Drago mi je da sam ovo izvukao i da sam na postolju s Carlom Macchinijem, prijateljem iz Italije i to nakon osam godina i našeg EYOF-a u Utrechtu 2013. na kojem je on pobijedio, a ja osvojio broncu. Jako dugo nisam tako dobro odvježbao, 14.850 je jedna od najvećih ocjena koju sam ikada dobio. Ovo je bila jako dobra priprema za Svjetski kup u Osijeku koji nam dolazi i na kojem želim pokazati još jaču vježbu i nadam se još veću konačnu ocjenu, a onda nam dolazi vrhunac sezone - Olimpijske igre - rekao je nakon osvajanja zlata Tin Srbić.

Ana Đerek koja je u Varni došla do 21 finala u karijeri na SK-ima, na parteru je bila šesta s ocjenom 12.400. Slavila je Uzbekistanka Dildora Aripova (13.150), srebrna je Mađarica Hanna Szujo (13.150), a brončana Ruskinja Uliana Perebinosova (13.100).

- Napravila sam nekoliko greškica tako da nisam u potpunosti zadovoljna, ali s druge strane znam da sam dala sve od sebe i koliko sam se borila. Mislim da je šesto mjesto isto super. Nije medalja, ali ovoga puta su Aurel i Tin izvukli dva zlata tako da ostatak ekipe ne mora ništa raditi! Na tome im stvarno svaka čast. Odradili su takve vježbe i u ovako jakoj konkurenciji osvojiti zlatne medalje, stvarno svaka čast. Ja sam ovaj put četvrta i šesta, sve skupa može bolje, ali ne mogu reći da nisam zadovoljna. Stvarno super za dva mjeseca prije Tokija i za prvi Svjetski kup u godinu i pol dana za mene - poručila je Đerek.