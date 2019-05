'Srbija i Hrvatska Novaku su uvijek bili jedna zemlja i narod'

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković (32) veliki je simpatizer hrvatske nogometne reprezentacije i to nije nikakva tajna. A njegov otac Srđan (58) u emisiji Upitnik Radiotelevizije Srbije otkrio je da to nema nikakve veze s politikom, nego s kućnim odgojem.

- Nema uspješnog društva bez uspješne obitelji. Nama su urušili obitelj i zato nam se događa puno toga lošeg. Pa kakav je to problem što je on navijao za Hrvatsku? Oni su naši susjedi. Hrvatski nogometni reprezentativci njegovi su prijatelji. On je navijao za svoje prijatelje - rekao je Đokovićev otac i dodao:

- Moramo prestati s tim sukobima. Sjećate se kad su prije nekoliko godina bile poplave u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj? On nije pomogao samo Srbiji, nego i Hrvatskoj i Bosni. To je za njega bila i ostala jedna zemlja i jedan narod. Ne možemo se drugačije ponašati.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad se htio oženiti, došao je i rekao mi: "Tata, ja se ženim. Svadba će biti na Svetom Stefanu" (u Crnoj Gori, op.a.). Rekao sam mu: "Zašto, sine, Sveti Stefan? Pa tvoj je grad Beograd, tvoja je zemlja Srbija". On mi odgovara: "Molim?! Pa jesi li mi cijeli život govorio da je to jedna zemlja i jedan narod?" - kaže tata Đoković.

Čini se kako žali za vremenima bivše Jugoslavije.

- Ne možemo se više oslanjati na političare koji huškaju narod jedni na druge. Ne, mi smo jedno i tako treba biti i ostati. Jedino tako mi možemo dalje. Mi smo mali, imali smo sreću živjeti u velikoj, prelijepoj zemlji. Bili smo priznati i poznati u čitavom svijetu. Naš crveni pasoš bio je fantastično priznat svuda u svijetu. To više nije slučaj, sad smo se razdijelili na nekoliko malih državica koje nitko ne poznaje niti obraća pažnju na nas.

Otac jednoga od najpoznatijih svjetskih sportaša smatra da bi sportaši s ovih prostora trebali zajednički djelovati.

- Jedini način da se vratimo na pijedestal jest da se ujedinimo. Neka se svatko moli svom bogu u svojoj kući, a kad izađemo van rađajmo se, radimo i napredujmo i kao narod i kao regija. Jedino tako uvažavat će nas i Zapad i Istok i cijeli svijet - zaključio je Srđan Đoković.