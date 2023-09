Srbija ostala bez igrača na SP-u: Morali su mu izvaditi bubreg!

Srbija je na Svjetsko prvenstvo u košarci stigla bez Nikole Jokića i nekoliko važnih igrača. Nitko im ne daje prevelike šanse za medalju, ali srpski košarkaši ušli su u četvrtfinale gdje će u utorak igrati protiv Litve. No za taj susret, kao i za one preostale do kraja turnira, izbornik Svetislav Pešić neće moći računati na Borišu Simanića.

Košarkaš Zaragoze je u pobjedi protiv Južnog Sudana, još u prvom krugu, zaradio udarac laktom u predjelu trbuha. Istog trenutka uhvatio se za trbuh i primio se rukama za koljena. Na prvu nije izgledalo ništa ozbiljno, svi su mislili da je u pitanju kratkotrajna bol.

Izašao je iz igre, a ubrzo je podvrgnut pregledu. Nažalost, dijagnosticirano mu je oštećenje bubrega. Pokušali su mu bubreg spasiti operacijom, ali nisu uspjeli. Morali su mu ga izvaditi pa Pešić neće moći računati na njega do kraja turnira.

Iako udarac na prvu nije izgledao strašno, košarkašu Srbije prouzročio je oštećenja na bubregu. Srećom, Simanić se osjeća dobro, a javio mu se i Nuni Omot, igrač koji ga je nehotice udario laktom.

- Čuo sam da je završio u bolnici, ispričavam mu se, nisam imao namjeru napraviti nikakav ‘prljav’ potez. Nadam se da će se brzo oporaviti, molit ću se za njega, bit će u mojim molitvama. Nisam prljav igrač, nikada nisam bio, iz dubine srca mu se iskreno ispričavam.

Morat će se na neko vrijeme rastati s košarkom kako bi se u potpunosti oporavio, ali najbitnije za njega je da će se vratiti na parket i da je sve prošlo bez komplikacija. Simanić je bio igrač rotacije, no način na koji je otpao s natjecanja sigurno je potresao i njegove suigrače.