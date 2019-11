Srbin više nije u Cro Cop timu! 'Trebala mi je neka promjena...'

Sjajni srpski borac Darko Stošić odlično je ušao u UFC pobjedom protiv Kimballa, a onda je krenuo pad u njegovoj karijeri. Posljednja dva meča izgubio je od Clarka i Nzechukwua te mu je ostala još samo jedna borba u aktualnom ugovoru s UFC-om.

Stošić će se u odlučujućem meču UFC karijere, koji će mu odrediti daljnju sudbinu u toj organizaciji, boriti protiv Jamahala Hilla 25. siječnja. No ima jedna novost. Srpski borac će u ovaj meč ući bez članova Cro Cop tima, u čijoj je dvorani godinama i trenirao. Ovaj put trenira u Elevation timu iz Denvera, a za Fightsite je opisao razlog prekida privremene suradnje s Cro Copom.

- Jednostavno sam osjećao potrebu da nešto promjenim. Ja sam tip čovjeka kojem ništa nije teško napraviti za neki cilj koji sam si postavio. Jednostavno morate izaći iz te zone komfora. Sa Stipom Drvišem i Mirkom Filipovićem sam u prijateljskim odnosima i vjerujem da se tamo mogu uvijek vratiti. Čak su mi i oni sami predlagali da bih možda trebao otići negdje i sam probati nešto drugačije. Kada sam se čuo sa Stipom, rekao sam mu da želim promjenu, da želim vidjeti nešto novo, da želim nešto novo naučiti i jednostavno probati kako će to ići - rekao je Darko pa dodao:

- Znate kakvi su ljudi. Odmah pogrešno shvate i odmah negativno komentiraju. Ali nema potrebe za time. Za Elevation tim sam se odlučio jer se radi o manjoj dvorani gdje mi se mogu malo više posvetiti. Tu mi je prijatelj Bojan Veličković i on mi je pomogao da dođem ovdje.

Foto: instragram/stipedrvis

Dakle razlog privremenog odlaska je želja za promjenom, ali ne odbacuje ponovni povratak u tim Mirka Filipovića i Stipe Drviša. Meč protiv Hilla je za Darka biti ili ne biti. Jer ako dobije, postoji mogućnost da UFC produži ugovor s njim ili mu prijeti raskid. U novi tim, koji je iz Denvera, je prešao kako bi radio na nedostacima koji su ga koštali poraza u prethodnim mečevima.

- Za sada ću ovaj kamp odraditi ovdje, a za kasnije ćemo vidjeti što će biti. U kutu će mi biti vjerojatno treneri iz Elevation tima i ako bude bilo mogućnosti, moj prijatelj iz Beograda David. On uvijek ide sa mnom na mečeve. Ono što je najbitnije na čemu moram raditi i što moram poboljšati je kondicija. Svaki kamp učim, ali i dižem nivo svoje kondicijske spremne. To je najbitnije u ovom trenutku. Ovaj put ne smijem ostaviti prostora niti za najmanju grešku. Moram iskoristiti stvari u kojim sam ja dobar, a koje sam zapostavio u zadnjim mečevima. To je hrvanje i GNP - zaključio je Stošić.

Darko je u UFC-u na omjeru 1-2, a u karijeri ima 13 pobjeda i 3 poraza. Kod Mirka Filipovića je trenirao posljednjih godina po trenerskom palicom Stipe Drviša koji ga je i pratio na mečevima, no za sljedeću borbu odlučio je promijeniti tim i stožer u lovu na bolje rezultate.