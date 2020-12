Vijest o smrti Otte Barića šokirala je hrvatsku nogometnu javnost, ali i sve njegove poznanike, te dugogodišnje suradnike. Otto Barić preminuo je u zagrebačkoj KB Dubrava u 88. godini života...

- Uh, ovo je toliko šokantna vijest, veliki gubitak za sve nas i hrvatski nogomet. Otto Barić je bio uspješan trener i i zbornik, mi smo godinama odlično surađivali. On je odgojio puno mladih igrača, ma gdjegod je radio bio je poznat po vrhunskim rezultatima, ali i toj promociji mladih nogometaša - rekao je Zorislav Srebrić, pa dodao:

- Teško je i opisati koliko je on bio popularan u Austriji. Evo, mi smo se prošli tjedan čuli i dogovorili neko okupljanje, pa da malo prodiskutiramo nekadašnje i aktualne događaje. Znao sam da je dva-tri dana bio u bolnici, a evo više ga nema. Ali, Otto Barić će uvijek biti s nama, u našim mislima i srcima. On je stvarno imao puno prijatelja, poznanika i znanaca, ne samo u Hrvatskoj, a svugdje je za sobom ostavljao otvorena vrata.

Zoran Vulić bio je svojedobno pomoćnik Otte Barića u hrvatskoj reprezentaciji...

- Otto Barić je bio čovjek, a kad kažem čovjek, onda sam vam sve rekao. A uz to je bio i vanserijski trener, za mene jedan od pet najboljih u povijesti hrvatskog nogometa. Bio sam mu pomoćnik dvije godine i u tom razdoblju smo Dražen Ladić i ja jako puno naučili od njega jer je bio nesebičan, dijelio je to svoje iskustvo i znanje s nama. Bile su to dvije prekrasne godine, nisam osjetio niti jednu negativnu stvar o njega, niti neki klubaški animozitet, samo nogomet mu je bio na pameti. Bio je i čovjek, i kolega i prijatelj - kaže Zoran Vulić, pa dodaje:

- Tužan sam, baš sam tužan, ova godina nam je odnijela jako puno dobrih i dragih ljudi, neka se ova pošast što prije završi, da se napokon vratimo u normalu... Nogomet je puno izgubio, od šjor Otta si uvijek mogao nešto naučiti, pa čak i iz svakog njegovog intervjua. Vjerujem da su tužni i svi igrači koje je vodio jer je bio gospodin, na svakom sastanku i u svakom kontaktu vidjelo se to njegovo iskustvo, bio je gospodin u ophođenju, iz njega je zračila smirenost i pristojnost, bio je pravi "zagrebački dečko".