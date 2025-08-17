Srednja kategorija UFC-a ima novog vladara! Čimaev nakon pet rundi pobijedio Du Plessisa

UFC 319 donio je u noći sa subote na nedjelju najiščekivaniji dvoboj dosadašnje sezone. U borbi za naslov prvaka srednje kategorije snage su odmjerili Dricus Du Plessis i Hamzat Čimaev, a pobjedu je odnio Čečen koji je nakon pet rundi i jednoglasne odluke sudaca osvojio svoju prvu UFC titulu.

Čimaev je očekivano krenuo agresivno te je već u prvim sekundama srušio Du Plessisa. Iako se Južnoafrikanac uspio kratko obraniti i čak uhvatiti Čimajev u nezgodan položaj, Dagestanac se brzo izvukao i potom preuzeo potpunu kontrolu u parteru. Prva runda većinom se odvijala na tlu, gdje je Čimaev držao dominantnu poziciju i neprestano tražio priliku za završnicu. Du Plessis se hrabro branio i uspijevao donekle ograničiti protivnika, no primio je niz sitnih udaraca u glavu dok je Čimaev čvrsto kontrolirao borbu.

Du Plessis je izdržao do kraja prve runde, ali ga je u nastavku čekao još zahtjevniji zadatak. Nakon razmjene visokih udaraca, Čimaev ga je ponovno oborio i zauzeo leđa, gdje je ostao gotovo cijelu rundu. Du Plessis je još jednom pokazao vrhunsku obranu i odolijevao pokušajima poluga, ali je pritom trošio snagu i nije uspijevao ozbiljnije zaprijetiti.

Treća runda donijela je nastavak potpune dominacije Čimaev. Srušio je Du Plessisa na sredini oktogona, što mu je omogućilo da slobodnije udara laktovima i šakama. Ti udarci ubrzo su nanijeli vidljive ozljede, a Južnoafrikanac je počeo krvariti. Ipak, izdržao je i tu rundu te izborio nastavak borbe.

Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/REUTERS

U četvrtoj rundi Čimaev je ponovno krenuo po rušenje. Du Plessis ga je nakratko zaustavio, no iz drugog pokušaja Dagestanac je opet došao u gornju poziciju i bez većih problema kontrolirao tijek borbe sve do zvona. Uoči posljednje runde Du Plessis je svojim trenerima poručio da mora tražiti nokaut, pa je u petoj dionici krenuo agresivnije u stojci. Međutim, Čimaev ga je ubrzo ponovno srušio. Ipak, Južnoafrikanac je usred runde iznenadio publiku kada se fantastično izvukao i čak prešao u gornju poziciju, ali Čimaev se brzo oslobodio.

Minutu prije kraja borba se vratila na noge. Du Plessis je tada pogodio nekoliko udaraca i vidljivo uzdrmao Čimaev. Iako je Dagestanac odmah krenuo po novo rušenje, Du Plessis ga je uspio uhvatiti u polugu i na trenutak ozbiljno zaprijetiti. To je bio rijedak trenutak kada je branitelj naslova uspio nametnuti dominaciju, osobito u hrvačkom dijelu. Do kraja runde zadržao je povoljniji položaj, ali vremena za preokret više nije bilo.

Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/REUTERS

Du Plessis je pokazao nevjerojatnu izdržljivost i srčanost te dokazao da posjeduje šampionski karakter, no njegova najveća vrijednost u ovoj borbi bila je obrana kojom je izdržao svih pet rundi. S druge strane, Čimaev je još jednom demonstrirao da je jedna od najopasnijih i najdominantnijih sila u UFC-u. Suci nisu dvojili te su jednoglasno proglasili Čimaev novim prvakom srednje kategorije.

Rijetko smo gledali meč u kojem aktualni prvak bude toliko nadjačan, no činjenica da je Du Plessis uspio izdržati cijelu borbu protiv ovakvog protivnika dovoljno govori o njegovoj izdržljivosti i borbenom duhu.