Sretan rođendan, Janice! Iako se povukla sa samo 25 godina, njezina je ostavština vječna...

Na današnji dan svoj 44. rođendan slavi Janica Kostelić, žena koja je zauvijek promijenila hrvatski sport i upisala se u anale svjetskog skijanja kao jedna od najvećih u povijesti. Iako je od završetka njezine karijere prošlo gotovo dva desetljeća, sjećanja na nevjerojatne vožnje, pobjednička postolja i suze radosnice i dalje su živa. "Snježna kraljica", kako su je s pravom prozvali, ostaje ne samo sportska ikona, već i simbol upornosti, borbe i nevjerojatnog talenta koji se rađa jednom u generaciji.

Priča o Janici neodvojiva je od priče o obitelji Kostelić, sportskoj dinastiji čija je vizija i odricanje stvorila temelje za čudo. Rođena u Zagrebu, od oca Ante, svestranog sportaša i rukometnog trenera, te majke Marice, bivše rukometašice, Janica je od malih nogu bila uronjena u sportski način života. Zajedno sa starijim bratom Ivicom, također skijaškom legendom, odrastala je pod budnim okom oca Ante, trenera čije su metode bile koliko nekonvencionalne, toliko i uspješne.

Na skije je stala već s tri godine, a ozbiljni treninzi u Ski klubu Zagreb započeli su kad joj je bilo deset. Već tada bilo je jasno da se rađa nešto posebno. U dječjoj konkurenciji bila je nezaustavljiva, a sezona 1996./97. ostaje upamćena po nevjerojatnom pothvatu kada je na prestižnim natjecanjima Trofeo Topolino i Pinocchio pobijedila u sve 22 utrke u kojima je nastupila. Bio je to nagovještaj dominacije koja će uskoro uslijediti na najvećoj svjetskoj sceni.

Uspon na vrh i olimpijska besmrtnost

Svijet je Janicu Kostelić upoznao na Zimskim olimpijskim igrama u Naganu 1998. godine. Sa samo šesnaest godina, kao najmlađa skijašica, osvojila je osmo mjesto u kombinaciji i pokazala da je pred njom blistava budućnost. Već iduće godine stigla je i prva pobjeda u Svjetskom kupu, a ostalo je povijest.

Tijekom karijere ostvarila je ukupno trideset pobjeda, triput je bila ukupna pobjednica Svjetskog kupa (2001., 2003., 2006.) i osvojila je sedam malih kristalnih globusa. Postala je tek treća skijašica u povijesti koja je uspjela pobijediti u svih pet disciplina, a druga kojoj je to uspjelo u istoj sezoni, potvrdivši svoju nevjerojatnu svestranost.

Ipak, ono po čemu će zauvijek ostati upamćena njezini su olimpijski nastupi. Igre u Salt Lake Cityju 2002. godine bile su Janičina sportska rapsodija. Osvojila je tri zlatne medalje (kombinacija, veleslalom, slalom) i jednu srebrnu (superveleslalom), postavši prva alpska skijašica u povijesti s četiri medalje na jednim Igrama.

Četiri godine kasnije, u Torinu, svojoj je kolekciji dodala još jedno zlato u kombinaciji i srebro u superveleslalomu. S ukupno četiri zlata i dva srebra, Janica Kostelić i danas je najuspješnija alpska skijašica u povijesti Zimskih olimpijskih igara.

Život izvan staze

Njezine uspjehe još većima čini činjenica da su bili isprepleteni s golemim fizičkim izazovima. Pretrpjela je čak deset operacija koljena i operaciju štitnjače, no iz svake se borbe vraćala jača. Ipak, kronični bolovi u koljenima i leđima natjerali su je da u travnju 2007., sa samo 25 godina, objavi kraj karijere.

Nakon skijanja, kratko se posvetila javnom životu kao državna tajnica Središnjeg državnog ureda za sport, no ubrzo se povukla kako bi se posvetila obitelji. Godine 2019. rodila je sina Oskara, a 2023. i drugo dijete. Danas živi mirnim i povučenim obiteljskim životom, daleko od svjetala reflektora koja su je pratila tijekom cijele karijere. Sretan rođendan, kraljice.