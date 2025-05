Srna: Bili smo na druženju uz kviz, idemo zaključiti sve sa 100 posto pobjeda nakon 13 godina

Osjećaj je predivan, zadovoljan sam. Drago mi je da sam dobio priliku, da sam bio toliko na terenu, svaka ta minuta. Bilo na lijevom krilu ili vanjskom, uživam. Igramo dobro, nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Gdje god bio, bitno mi je da sam na terenu, makar i s klupe da bodrim dečke i uživam, započeo je prije posljednje utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo hrvatski reprezentativac Davor Gavrić (24).

Ispred izabranika Dagura Sigurdssona još je posljednja utakmica protiv Luksemburga, a hrvatski su rukometaši već osigurali plasman na veliko natjecanje. Naravno, hrvatska je reprezentacija veliki favorit.

- Lagana je utakmica ako smo mi na 100 posto i koncentrirani od prve minute, ali ako imalo podcijenimo protivnika ćemo se bome mučiti. Umor je tu sigurno negdje, ali kad je ovako dobra atmosfera, druženje s ekipom, onda se na to malo zaboravi. Pogotovo kad je puna dvorana, krene navijanje, na tih 60 minuta zaboraviš umor i daš sve od sebe - rekao je Gavrić.

Veću će minutažu zasigurno dobiti rukometaši koji nemaju toliko iskustva u reprezentaciji, ali bit će tu i oni koji igraju već duže vrijeme poput Zvonimira Srne (27).

- Pobijedili smo Belgiju mnogo lakše nego prošle godine, drago mi je da smo nastavili pobjednički niz nakon prvenstva gdje smo puni samopouzdanja i lakše rješavamo te manje utakmice nego što je to bilo u povijesti. Sezona je pri kraju, izbornik je svjestan toga i treniramo stvarno laganim intenzitetom. Bili smo na večeri, imali druženje uz kviz, atmosfera je odlična. Svaka čast Luksemburgu, ali mi smo favoriti, nema tu skrivanja. Igramo kod kuće i idemo po pobjedu kako bi zaključili grupu na 100 posto, to je bilo 2012. i drago mi je da ćemo to napraviti - rekao je Srna pa zaključio o navijačima:

- Gdje god dođemo nakon prvenstva u Hrvatskoj svugdje je ludnica za kartama, navijači stvarno žele doći na utakmice i to mi je drago.

Posljednja utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo između Hrvatske i Luksemburga na rasporedu je u nedjelju, 11. svibnja, s početkom u 18 sati u riječkom Zametu.