Srna u Metkoviću otvara kamp Šahtara za mlade nogometaše

Bivši kapetan "vatrenih" Darijo Srna (43) nadolazećeg će ljeta rodni Metković učiniti nogometnom oazom za najmlađe. U gradu na Neretvi mladi nogometaši moći će iskazati vještine s loptom u sklopu kampa naziva DS33 Football Camp. U imenu se kriju Srnini inicijali i broj koji je nosio tijekom karijere, u kojoj je igrao za tri kluba - Hajduk, Šahtar i Cagliari.

Srna, koji danas obnaša dužnost sportskog direktora Šahtara, ujedno je i ambasador kampa u kojemu će mladi trenirati prema planu i programu službene metodologije Šahtara, i to pod paskom licenciranih trenera, i nogometnih i kondicijskih. Organizatori ističu i individualan pristup polaznicima tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih treninga, predavanje nutricionista... Najbolji pojedinci za nagradu će posjetiti i nogometni klub Šahtar te se uvjeriti iz prve ruke o funkcioniranju profesionalnog nogometnog kolektiva.

Zagreb: Nogometaši Šahtara odradili trening na Maksimiru | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kamp će biti u dva termina, od 2. do 6. srpnja za djecu od 7 do 11 godina, odnosno od 9. do 13. srpnja za djecu od 12 do 15 godina. Broj prijava je ograničen, a traju do 20. lipnja. Cijena sa smještajem iznosi 390 eura, bez smještaja 290. Uz razvoj nogometnih vještina, mladi će razvijati timski duh, samopouzdanje i ljubav prema nogometu.