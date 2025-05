Egzodus Hrvata: Pušić više nije trener Šahtara, odlazi i Stanić! Srna dovodi turskog velikana

Šahtar završava jednu od najlošijih sezona u povijesti kluba. Ukrajinski velikan završio je domaće prvenstvo na tek trećem mjestu iza druge Oleksandrije i prvaka Dinama iz Kijeva pa je vodstvo Šahtara moralo povući radikalne poteze.

Pokretanje videa... 02:27 Darijo Srna | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Oni su značili odlazak s klupe hrvatskog stručnjaka Marina Pušića (53) osim kojeg je morao otići i kompletni stručni stožer, koji uključuje legendarnog "vatrenog" Marija Stanića (53).

Darijo Srna (43), sportski direktor ukrajinskog velikana, nije imao nimalo lagan zadatak i morao je donijeti važne odluke. Povući poteze kako bi nominalno najjači i najpopularniji ukrajinski klub vratio na noge.

Zagreb: Nogometaši Šahtara odradili trening na Maksimiru | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Pušić napušta klupu Šahtara nakon što je lani osvojio dvostruku krunu, prvenstvo i kup, a ove sezone svega domaći kup.

- Zahvaljujemo treneru Pušiću i njegovom stožeru na nesebičnom i vrlo kvalitetnom radu te najvišoj razini profesionalizma, hrabrosti i otpora, uz koji su nam donijeli pobjede, titule i trofeje, ali i nezaboravne uspomene. Vaša imena i postignuća su zauvijek upisana u povijesti našeg kluba, a moramo vam i posebno zahvaliti na vašoj aktivnoj podršci našoj zemlji i ukrajinskom narodu. Želimo vam puno novih uspjeha u profesionalnom radu i budućnosti - poručio je klub.

Nije službeno, niti je sasvim poznato tko će biti Pušićev nasljednik, no Fabrizio Romano javlja da će to biti legendarni turski nogometaš Arda Turan, nekadašnji as Atletico Madrida i Barcelone.

Turan je do sada vodio samo Eyüpspor i nalazi se na početku karijere, međutim Romano javlja da je potpisao na dvije godine i da bi sve trebalo biti gotovo u narednim danima.