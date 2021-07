Došao je iscrpljen u Tokio, samo desetak dana nakon što je osvojio Wimbledon. No, želja, volja i motiv su nadvladali umor. Htio je osvojiti olimpijsko zlato za svoju zemlju i kao jedini tenisač u povijesti doći do famoznog Zlatnog Slama. Ono što je za reketom pošlo samo Steffi Graff.

No, završilo je najgore moguće. Novak Đoković ispao je u polufinalu od Zvereva, izgubio meč za broncu od Carrena-Buste pa onda predao meč za broncu u mješovitim parovima i ostao bez medalje u Tokiju! Razlog? Ozljeda lijevog ramena. Takva je priča za javnost, a je li to istina, procijenite sami.

- Novak Đoković je odustao od nastupa u meču za brončano odličje u mješovitim parovima zbog ozljede lijevog ramena. Ashleigh Barty i John Peers su bez borbe pobijedili Đokovića i Ninu Stojanović i osvojili brončanu medalju za Australiju - objavio je ITF Media.

Ubrzo je to i sam priznao.

- Ozljeda je u pitanju. Ne jedna, nego više. Nadam se da me to neće zaustaviti da sudjelujem na US Openu, koji je naravno idući veliki cilj. Ali, ne kajem se što sam došao, niti što sam dao sve od sebe. Jer, kako bih se i kajao? To je normalna stvar, logično je kada si na Olimpijskim igrama da hoćeš dati sve od sebe da svojoj zemlji doneseš bar jednu medalju - rekao je Đoković.

Iscrpljeni i premoreni Novak, s 34 godine na leđima, borio se protiv španjolskog tenisača za broncu u singlu, jedva se kretao, a kada je vidio da ne ide, počeo je gubiti živce. U jednom trenutku bacio je reket u 10. red tribina, a nedugo nakon toga je i razbio reket. Bio je ljutit kao ris, totalno se raspao i bilo je pitanje kada će sve eruptirati.

Na kraju je izgubio 6-4, 6-7, 6-3 i ostao bez bronce. Ipak, imao je šansu doći do medalje u mješovitim parovima, no odustao je pola sata prije početka meča. Šokiralo je to srpsku javnost, no očito je bol u lijevom ramenu bila prejaka. Inače, riječ je o ramenu koje je operirao prije dvije godine, a zbog njega je i morao odustati s US Opena 2019. godine.

Njemu bronca sigurno ne bi značila puno, osvojio je 20 Grand Slamova, brojne titule, broncu u Pekingu, no mnogi su ga osudili jer je uništio životnu šansu Nini Stojanović da dođe do uspjeha karijere. Ima 25 godina, 81. je na WTA listi uz nijednu titulu. Gledala je cijeli njegov meč, bila spremna za borbu za broncu, no njezin partner je odustao. Očito nije mogao utjecati na to, preveliki rizik bio bi igrati s ozljedom, mora misliti o svojoj karijeri.

Priznao je kako mu je žao zbog Stojanović, ali tvrdi kako je trpio nesnosne bolove.

- Nažalost, u četiri moja nastupa na Olimpijskim igrama, treći put sam poražen u polufinalu... Samo sam jednom osvojio broncu. Naravno, 'samo', pod navodnicima, medalja je medalja, ali za neki moj standard, očekivanja i želje to nije idealan rezultat. Ispričavam se svim ljubiteljima sporta koje sam razočarao, jer znam da su mnogi od mene očekivali medalju, i ja isto. Žao mi je i zbog Nine, isto, što na kraju nismo izašli na teren, ali, jednostavno, otkazalo mi je tijelo, potpuno. Igrao sam pod lijekovima, nenormalnim bolovima, iscrpljenošću.

Kako god, poraz u polufinalu Tokija od Zvereva sigurno je ponajveći udarac u karijeri Novaka Đokovića. Nadao se Zlatnom Slamu i olimpijskom zlatu, ali morat će pričekati do 2024. godine i Pariza.