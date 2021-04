Susretala sam se s raznim situacijama, ne samo od predsjednika, već i preko direktora, trenera… To je za mene bio poraz jer znam da nikakve povode nisam davala za takve situacije, rekla je srpska košarkašica i bivša reprezentativka Srbije Milica Dabović (39) koja je tijekom karijere dobivala nemoralne ponude.

U intervjuu za Meridian Sport progovorila je o problemima koji se javljaju među ženama u sportu, te je jasno dala do znanja zbog čega je 'potjerana' iz kluba.

- Smatrali su me lijepom i zgodnom i zbog toga su mislili da me mogu lako odvući u krevet, ali to se nije baš događalo. Zato što nisam davala na sebe, zato sam odlazila iz klubova - rekla je Dabović.

Srpska košarkašica nedavno je podigla prašinu na društvenim mrežama objavivši komentar na dovođenje Amerikanke Yvonne Anderson u žensku seniorsku reprezentaciju Srbije.

"Halo, pored toliko talenata u ovoj našoj Srbiji dovesti Amerikanku i to još crnkinju i to još na playju pored žive Ane Dabović, za mene je van svake pameti. Izbornice, do kad ćeš se sprdati s ljudima??? Možda sam ja luda, ali ne prihvaćam ovo!", napisala je nedavno Milica na Twitteru.

Košarkašicu su razapeli i optužili da je rasist nakon čega je iskoristila priliku i u intervjuu navedeno demantirala.

- Ta izjava uopće ne bi bila tako strašna da nisam koristila riječ ‘crnkinja’. Ali, ljudi znaju da sam godinama igrala s crnkinjama i dan-danas su to moje prijateljice i poruka nije trebala otići u tom pravcu rasizma. Ne mrzim nikoga, a kamoli crnce. Ali, ljudi su samo čekali da me ‘uhvate’ za nešto i da me razapnu, što mi je u potpunosti jasno. Svakako smatram da nijedna reprezentacija ne treba dovoditi bilo kojeg stranca, mislim da i mi imamo dovoljno talenata, pogotovo na toj poziciji. Imamo igračice koje ne igraju, a fenomenalne su i zaslužile su da se nađu u reprezentaciji. Tako da, stojim pri tome da strancima nije mjesto u našoj reprezentaciji - zaključila je Dabović.

Srpska košarkašica je s reprezentacijom osvojila Europsko prvenstvo 2015. godine, a godinu dana kasnije i srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Jaineru.