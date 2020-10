Srpski George Best: S Naomi Campbell spavao sam 30 puta, ali Carmen Electra je najbolja

Ne bih potpisao za novi klub ni za 15 milijuna dolara. Međutim, bilo bi drukčije kada bi mi ponudili 15 žena sa svih strana svijeta, jasan je stav nekoć velikog nogometnog potencijala Saše Ćurčića (48)

<p>Tamo 1993. prešao je iz redova srpskog <strong>OFK Beograda </strong>u drugi gradski klub, <strong>Partizan</strong>. Dokazao se u redovima 'crno-bijelih' te ga je <strong>Bolton </strong>kupio za 2,5 milijuna eura što je za ono vrijeme bila velika svota. <strong>Saša Ćurčić </strong>(48) bio je svojevremeno velika nogometna nada, a mnogi smatraju da nije ostvario puni potencijal na terenu. Ali je zato izvan terena pokazao golgeterske sposobnosti.</p><p>Promijenio je dosta klubova jer se nikako nije mogao smiriti i misliti samo na nogomet. Nakon <strong>Boltona </strong>otišao je u <strong>Aston Villu </strong>pa <strong>Crystal Palace</strong>, a više se zabavljao izvan terena nego što je dokazivao na utakmicama. Držao se Ćurčić one krilatice <strong>Georgea</strong> <strong>Besta</strong>: 'Potrošio sam dosta novca na žene, alkohol i automobile. Ostatak sam spiskao!', a za srpski <a href="http://informer.rs/dzet-set/vesti/555724/danas-informer-ekskluzivno-djani-spavao-sam-naomi-kembel-sutnuo-sam-jer-aljkava-citajte-jos-mnogo-toga-redizajniranom-najtiraznijem-magazinu-hit" target="_blank">Informer </a>se na to i osvrnuo.</p><p>- Na vrhuncu sam bio kao Best, dribler i zabavljač. Također sam potrošio novac na žene, brze aute i alkohol. Ostatak sam spiskao, tu se slažem s njim.</p><p>U Crystalu je postao heroj navijača zbog svog posebnog pristupa.</p><p>- Ne bih potpisao za novi klub ni za 15 milijuna dolara. Međutim, bilo bi drukčije kada bi mi ponudili 15 žena sa svih strana svijeta. Rekao bih predsjedniku kluba: 'Molim te, dopusti mi da ih usrećim, zadovoljio bih te žene kao nitko ranije.</p><p>A kako je istaknuo, provodio je dosta vremena sa različitim ženama. Igrao je u Engleskoj te kasnije i u američkom MLS-u gdje je provodio burne noću u nevjerojatnim provodima. Vjerojatno se zato i umirovio s 29 godina...</p><p>- Tokom devedesetih svaka druga manekenka je bila sa mnom. Nikada nisam platio za seks, radije bih se ubio nego to napravio. Nikad nisam bio s prostitutkom, a ni sa starletom punom silikona. Plastika ne može u moje društvo jer se palim samo na prirodne djevojke. Bio sam sa <strong>Naomi Campbell </strong>- bila je vatreni navijač Palacea. Jednom je došla na utakmicu i poslije smo se upoznali u VIP baru. Nakon par tjedana sam napravio parti i pozvao je. Ubrzo smo se počeli viđati, ali nije se željela seksati odmah na prvom spoju, teška je ona žena. Tek nakon dvadesetog izlaska pristala je spavati sa mnom. Tridesetak puta smo se seksali. Vrh je u krevetu - iskren je bio Saša, ali istaknuo da jednoj ženi nema ravne:</p><p>- Bio sam i s <strong>Evom</strong> <strong>Herzigovom</strong>, ali <strong>Carmen Electra</strong> je najbolja u seksu. S njom sam imao vratolomije do sedam ujutro na bazenu. Ona je najluđa.</p><p>No, ta 'bestovska' faza je iza njega. Priznaje da je mnogo novca ostavio u noćnim klubovima te da na računu nema ni približno koliko je nekad imao, ali nakon karijere otvorio je nogometnu akademiju u Londonu i pobijedio u srpskom <strong>Big Brotheru</strong>.</p><p>- George Best se pogubio. Ja sam drukčiji, promijenio sam se. Ne pijem već šest godina, nisam htio tako završiti. Promijenio sam život u zadnjih 10 godina. Nisam imao novca ni posla. Odlučio sam početi ispočetka, razmišljao sam da postanem vozač autobusa, slikar ili građevinski radnik. Onda su mi prijatelji predložili da počnem trenirati djecu - zaključio je živopisni Saša.</p>