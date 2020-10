'Za 90 minuta sam prokockao 400.000 £, dotaknuo sam dno'

Danac Nicklas Bendtner pokazao je svoje nogometno umijeće već u ranoj fazi svoje karijere. Kao i mnogim talentima, slava mu je udarila u glavu, a da nije tko zna gdje bi mu bio kraj...

<p><strong>Nicklas Bendtner </strong>(32) je danski napadač koji je svojim igrama u Arsenalu zaludio svijet, a upravo mu je novac, koji je zaradio od slave, uništio karijeru. Trenutno je bez klupskog angažmana nakon što mu je propao posao u kineskoj ligi zbog krize uzrokovane korona virusom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petković na pressici uoči okršaja Lige nacija protiv Švedske</strong></p><p>U svojoj karijeri igrao je za Arsenal, Juventus, Wolfsburg, Rosenborg, Kopenhagen, Sunderland i Nottingham Forrest. Zvuči prilično solidno, no osim dobre igre u Arsenalu, ostali transferi su mu više bili onako, za statistiku. Lord ostavlja dojam da je trebao puno, puno više napraviti od svoje karijere. Ni prvi ni zadnji.</p><p>U svojoj autobiografiji , objavljenoj prošle godine, koja se sada objavljuje u časopisu The Guardian, Bendtner žali što je upropastio obećavajuću karijeru i daje osvrt na trenutke kad je dotaknuo dno .</p><p>- Previše sam pijan da bih sjedio za stolom - piše uz pomoć danskog novinara o posjetu kockarnici kada je s 23 godine već bio međunarodno poznat nogometaš. - Prokockao sam 400.000 funti za 90 minuta, novca nemam, izložio sam svoj račun. Bankrotirao sam ako se moja sreća ne promijeni. Uspijevam, teturajući, doći do kupaonice, oprati lice. Tražim bankomat i dobio sam još 30.000 funti da nastavim igrati - prisjeća se anegdota s početka karijere.</p><p><br/> <br/> </p><p>Sa 30 godina Bendtner je izostavljen iz danske momčadi za Svjetsko prvenstvo 2018. godine pa se prisjetio kako je taj ishod utjecao na njega: </p><p>- Osjećao sam se kao u*rano, plačući. Volio bih se vratiti u prošlost i udariti čekićem tog mladića po glavi. Neka shvati priliku koju je imao, da se morao brinuti o nečemu posebnom - sjeća se nostalgično.</p><p>Popularni '<strong>Lord' </strong>je tijekom svoje karijere postao predmetom sprdnje među nogometnim fanaticima pa su tako poznate fore po društvenim mrežama kako je zabio više golova od Messija na Europskim prvenstvima.</p><p><br/> </p>