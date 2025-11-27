RIJEKA - AEK 0-0 Riječani ove sezone muku muče s realizacijom. Protiv AEK-a nije uspjela zatresti mrežu iz čak 23 udaraca, a u nedavnom porazu protiv Varaždina nisu zabili gol iz čak 32 pokušaja. To je problem
Srpski golman AEK-a podsjetio na Keanua Reevesa u Matrixu, ali Rijeka ovo mora popraviti!
Nogometaši Rijeke ugostili su AEK iz ciparske Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige. Utakmica na stadionu Dean Šćulac završila je rezultatom 0-0, iako je Rijeka dominirala i bila bliža pobjedi.
