Obavijesti

Sport

Komentari 10
KOMENTAR PLUS+

Srpski golman AEK-a podsjetio na Keanua Reevesa u Matrixu, ali Rijeka ovo mora popraviti!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Srpski golman AEK-a podsjetio na Keanua Reevesa u Matrixu, ali Rijeka ovo mora popraviti!
Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - AEK 0-0 Riječani ove sezone muku muče s realizacijom. Protiv AEK-a nije uspjela zatresti mrežu iz čak 23 udaraca, a u nedavnom porazu protiv Varaždina nisu zabili gol iz čak 32 pokušaja. To je problem

Nogometaši Rijeke ugostili su AEK iz ciparske Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige. Utakmica na stadionu Dean Šćulac završila je rezultatom 0-0, iako je Rijeka dominirala i bila bliža pobjedi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj
TEŽAK PORAZ

Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj

LILLE - DINAMO 4-0: Bakraru je poništen gol za vodstvo 'modrih' u devetoj minuti, nakon čega je sve krenulo nizbrdo za Dinamo, koji je nakon tri komada od Celte na Maksimiru primio četiri gola u Francuskoj
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
Rijeka - AEK 0-0: Riječani se ispromašivali, srpski golman kao da je 'začarao' gol...
NOVI BOD U KONFERENCIJSKOJ LIGI

Rijeka - AEK 0-0: Riječani se ispromašivali, srpski golman kao da je 'začarao' gol...

Rijeka je remizirala s AEK Larnacom (0-0) u 4. kolu Konferencijske lige i osvojila peti bod ove sezone. Hrvatski prvak je dominirao cijelu utakmicu i imao brojne prilike, ali lopta nije htjela u gol...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025