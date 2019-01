Srpski izbornik igračima: Sram vas bilo! I moja baba igra bolje

Srbija je u trećem kolu Svjetskog rukometnog prvenstva izgubila od Brazila 24-22.

Srbiji je to drugi poraz u nizu i upitno je hoće li uspjeti izboriti drugi krug. Brazil je u prvom poluvremenu imao i sedam razlike protiv Srbije koja nije imala odgovor za lepršavu igru Južnoamerikanaca. Brazilci su imali samo tri isključenja, Srbija dvostruko više, a čak osam golova zabili su Južnoamerikanci s igračem više.

U drugom poluvremenu, kod 20-16 za Brazil, srpski izbornik Nenad Peruničić pozvao je minutu odmora. Bijesan kao ris, imao je što za reći svojim igračima koji 10 minuta nisu zabili gol. Prigovarao im je da igraju alibi rukomet, a onda poentirao:

- Pa ovako i moja baba može igrati!

Foto: Screenshot/RTL

Malo je to razbudilo Srbiju koja je pritisnula Brazil, ali u drami je ipak ostala kratka.

Brazil je slavio 24-22 i i preskočio je Srbiju koja je sad nakon tri nepotpuna kola peta. Njemačka i Francuska imaju po četiri boda, Rusija ima tri, Brazil dva boda. Srbija je ostala na onom bodu osvojenom protiv Rusije.

Prve tri reprezentacije idu u drugi krug.

- Ja sam kriv jer ih nisam uspio vratiti nakon poraza od Francuske koji su shvatili tragično. Oni ne razmišljaju turnirski, to je veliki problem. Ali to je na meni, nisam im uspio očistiti glavu. Neki su odigrali nezrelo, to je tako, to je i moja odgovornost - rekao je izbornik Peruničić nakon utakmice.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj