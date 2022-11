Srpski mediji o porazu Crvene zvezde od Zadrana: 'Blamaža', 'Čović' se hvatao za glavu'...

Zadarska noć u Beogradu! Košarkaši Zadra nanijeli su Crvenoj zvezdi prvi ovosezonski poraz i to bez najboljeg igrača dosadašnjeg dijela sezone. Srpskim medijima takav rezultat nije najbolje 'sjeo'...

"Blamaža Zvezde u Pioniru: Oslabljeni Zadar priredio iznenađenje sezone i srušio crveno-bijele", stoji u naslovu Telegrafa koji ističe da se Zvezda od početka utakmice oslonila na šut za tri poena.

Trinaest minuta do kraja susreta Zadrani su imali čak 18 poena prednosti (75-57), Zvezda je 'otopila' tu prednost na -9 do kraja dionice, a pretkraj susreta došli su na samo poen zaostatka (92-91), no hrvatska je momčad hrabro izdržala do kraja susreta i stigla do velike pobjede.

Foto: Aba liga/ Dragana Stjepanović

"Zvezda spriječila debakl, ali ne i poraz u Beogradu", piše B92 te navodi kako je Zadar timskom igrom, pogotovo u završnici utakmice, uspio stići do pobjede protiv šesterostrukog prvaka ABA lige i euroligaške momčadi.

"Čović se hvatao za glavu: Zvezda se obrukala, ovo nije doživjela 12 godina", pišu srpske Novosti o reakcijama predsjednika srpskog kluba.

- Čestitam Zadru na pobjedi, igrali su bez Luke Božića, mi smo definitivno pomislili da će se oni predati. Krenuli smo utakmicu u tom stilu, previše mekano, bez koncentracije, šutirali smo bespotrebno veliki broj šuteva za tri. Nismo imali energiju da trčimo nazad, stalno su nas napadali u leđa. Težak poraz za nas, neočekivan i za dobru analizu i da vidimo kako ćemo i što ćemo dalje- rekao je trener Crvene zvezde Vladimir Jovanović pa dodao:

- Priprema utakmica je takva da smo sinoć odradili tri puta jači trening, nego danas utakmicu. Zašto to tako nije bilo na utakmici? To je za analizu, to je na meni.

