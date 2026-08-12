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PALA JE I OSTAVKA

Srpski mediji sipaju bijes: 'Gaze Zvezdu u Ligi prvaka, a Dinamo slavio rutinski uz Slava Ukrajini'

Piše Ivan Tomašković,
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Srpski mediji sipaju bijes: 'Gaze Zvezdu u Ligi prvaka, a Dinamo slavio rutinski uz Slava Ukrajini'
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Srpski mediji nemilosrdni su prema igračima Crvene zvezde i sada bivšem treneru Dejanu Stankoviću nakon ispadanja iz Lige prvaka drugu sezonu zaredom

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Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka te s ukupnih 7-1 izborio plasman u play-off.  "Modri" su tako rutinirano izborili četvrto pretkolo gdje ih čeka norveški Viking.

Mediji iz susjedstva prolaz Dinama također su naslovili kao rutinski. Srpski B92 objavio je tekst pod naslovom: 'Dinamo rutinski završio posao - Viking posljednja prepreka za Ligu šampiona'. 

Mondo.rs naglasak je stavio na hrvatske i litavske navijače. 'Grmjelo "Slava Ukrajini" u Ligi prvaka: Hrvati i Litavci zajedno zapjevali'. 

Foto: mondo.rs

Klix.ba istaknuo je da je Dinamo došao na korak do Lige prvaka, a da Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali. 

Foto: Klix.ba

No mediji u Srbiji ipak su fokusirani za Crvenu zvezdu koja je ispala u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Prvaci Srbije izgubili su od izraelskog prvaka Hapoel Beer Sheve. Izraelci su prošli u sljedeći krug ukupnim rezultatom 3-0. U Beogradu su slavili 2-0, a golove su zabili srpski napadač Igor Zlatanović u 61, minuti te Javon East u 79. minuti susreta. Srpski mediji su nemilosrdni. 

Kurir je ispadanja naslovio kao šok, a Mozzartsport ističe da ova momčad Zvezde nije za Ligu prvaka. 

B92 objavio je niz tekstova o Zvezdi, a posebno se ističe jedan pod naslovom "Nedopustivo za jednu Crvenu zvezdu". 

Foto: B92

Nakon poraza trener Dejan Stanković je podnio ostavku, a Portal Alo.rs se pak već bavi time tko će biti nasljednik Dejana Stankovića. 

Foto: Alo!

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