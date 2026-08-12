Srpski mediji sipaju bijes: 'Gaze Zvezdu u Ligi prvaka, a Dinamo slavio rutinski uz Slava Ukrajini'

Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka te s ukupnih 7-1 izborio plasman u play-off. "Modri" su tako rutinirano izborili četvrto pretkolo gdje ih čeka norveški Viking.

Mediji iz susjedstva prolaz Dinama također su naslovili kao rutinski. Srpski B92 objavio je tekst pod naslovom: 'Dinamo rutinski završio posao - Viking posljednja prepreka za Ligu šampiona'.

Mondo.rs naglasak je stavio na hrvatske i litavske navijače. 'Grmjelo "Slava Ukrajini" u Ligi prvaka: Hrvati i Litavci zajedno zapjevali'.

Foto: mondo.rs

Klix.ba istaknuo je da je Dinamo došao na korak do Lige prvaka, a da Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali.

Foto: Klix.ba

No mediji u Srbiji ipak su fokusirani za Crvenu zvezdu koja je ispala u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Prvaci Srbije izgubili su od izraelskog prvaka Hapoel Beer Sheve. Izraelci su prošli u sljedeći krug ukupnim rezultatom 3-0. U Beogradu su slavili 2-0, a golove su zabili srpski napadač Igor Zlatanović u 61, minuti te Javon East u 79. minuti susreta. Srpski mediji su nemilosrdni.

Kurir je ispadanja naslovio kao šok, a Mozzartsport ističe da ova momčad Zvezde nije za Ligu prvaka.

B92 objavio je niz tekstova o Zvezdi, a posebno se ističe jedan pod naslovom "Nedopustivo za jednu Crvenu zvezdu".

Foto: B92

Nakon poraza trener Dejan Stanković je podnio ostavku, a Portal Alo.rs se pak već bavi time tko će biti nasljednik Dejana Stankovića.