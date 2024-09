Srpskog džudaša kaznili zbog križanja, on im poručio: 'Nije mi žao, Bog mi je dao sve u životu'

Srpski džudaš Nemanja Majdov drakonski je kažnjen zbog kršenja pravila Međunarodne džudo federacije (IJF) zbog križanja priliskom ulaska na meč na Olimpijskim igrama. Zaradio je kaznu od pet mjeseci zbog kršenja religijskih pravila organizacije, ali na svom Facebook profilu istaknuo je kako mu nije žao.

"Zabranjen mi je nastup na svim turnirima, kampovima i pripremama. Istina, u obrambenom pismu disciplinskog postupka nisam želio ispričati se zbog križanja, i naravno da nisam, niti ću ikada, iako nisam znao koliko bi kazna mogla biti".

Foto: ARLETTE BASHIZI/REUTERS

"Bog mi je dao sve, kako u privatnom životu, tako i u karijeri, i on je za mene na prvom mjestu i ponosim se time. To se neće promijeniti ni pod kojim uvjetima. Slava Mu i hvala na svemu. Za mene osobno ovo nije ništa novo, samo nova stranica u mojoj karijeri i novo životno iskušenje. Žao mi je što je tako lijep i zahtjevan sport poput džuda došao do ovakvih situacija".

Foto: ARLETTE BASHIZI/REUTERS

"Bog mi je dao veliku karijeru, sedam europskih i tri svjetske medalje. Kada sam počinjao, sanjao sam o tome da osvojim barem jednu veliku medalju i tako uspijem u životu, te u životu svoje obitelji koja je sve žrtvovala za moju karijeru. Bog nam je dao mnogo više, a zadužio me i više nego dovoljno da nikada ne spustim glavu kad je došlo do odluke 'ili-ili'. Odmorit ćemo se do tada, a onda se uz pomoć Gospodina našega Isusa Krista vraćamo na novi početak i nove pobjede", napisao je Majdov.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Pravila IJF-a kažu da je svakom borcu zabranjeno korištenje bilo kakve vjerske, političke ili komercijalne manifestaciju na borilištu. Bez obzira na nacionalnost ili vjeru, pravilo se odnosi na sve džudaše, a u poglavlju 8.6 pravilnika “International Judo Federation (IJF) Sport and Organisation Rules (SOR)" piše da su vjerske, političke, osobne ili komercijalne konotacije ili manifestacije zabranjene za sve na borilištu.