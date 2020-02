Srušili su Keka: Pomoćnici smo Sergeju, a još igramo aktivno

Daj mi jednu beskofeinsku kavu i dečkima što će popiti, ispalio je kao iz topa Saša Sabljak (42), pomoćni trener Sergeja Jakirovića u Gorici, dok smo sjedili u klupskom kafiću.

A zašto ne pivo, upitali smo.

- Ma ne, ja sam svojih piva popio. Imam i obaveze prema suigračima. Da, igram i dalje veliki nogomet, iako ću uskoro napuniti 43. Onako, malo za gušt u Jelačiću iz Vukovine. Nemam pojma ni koji je to rang natjecanja, šesta liga. Peta? Moguće, stvarno se ne opterećujem s tim. Bitno mi je samo da budem u formi - objašnjava Sabljak koji, bez pretjerivanja, izgleda kao mladić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kakve su ambicije kluba?

- Ha, čujte, prvi smo, haha. Baš mi paše nakon ovog trenerskog stresa u 1. HNL otići i pustiti mozak na pašu. Pa nema mi dražeg nego kad dođem u Vukovinu među svoje dečke i popijem piće nakon utakmice. Kad predsjednik i ljudi iz uprave kluba daju nagradu od 200 kuna igraču utakmice. Pa kad taj isti želi počastiti suigrače rundom... Ma to je čar nogometa. Baš mi je drago sam sve nekako uspijevam uskladiti. Odigrao sam više od 50 posto utakmica ove sezone - priča nam.

A koji se to klub može pohvaliti da u svom stožeru ima, ne jednog, nego dva aktivna nogometaša u hrvatskim ligama. Nije Saša jedini.

- Da, igram i ja - kaže pomalo skromno kondicijski trener Marin Ivančić (27).

- Da igra... Pa čovjek rastura! Ajde, reci koliko si golova zabio - hvali Ivančića Sabljak.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- A je, najbolji sam strijelac Bednje u 4. HNL. Po sezoni zabijem 15-ak golova - otkrio nam je Marin kojeg malo muče štake. Naime, stradala mu je metatarzalna kost na Kutiji šibica, ali to stoički podnosi. Gips je već skinuo jer mu je smetao.

Čudni su putevi nogometni. Subotom, recimo, dečki sruše Rijeku u smjene Matjaža Keka, a idući dan igraju u Pušćinama, Lomnici ili Nedelišću.

- Ma i ti dečki u nižim ligama znaju igrati nogomet, razumiju ga, imaju ideju. Ipak, razlika je u kontinuitetu treninga i pristupu.

A kako je bilo smijeniti Keka, upitali smo Sabljaka koji je vodio Goricu u pobjedi nad Rijekom (2-1). Sergej Jakirović bio je suspendiran.

- Gledajte, klubovi smjenjuju trenere. Marin i ja smo samo sprovodili Jakirovićeve ideje, ono što smo pripremali na treningu. Vjerujte, pratio je Jakirović sve s tribine. Imali smo komunikaciju s njim, ali neka način na koji smo to izveli ostane tajna - kaže dvojac kroz smijeh.

Zanimljivo, Jakirović je i protiv Lokomotive utakmicu gledao s tribina. Podsjetio nas je malo na Alexa Fergusona koji je treninge volio gledati iz kancelarije.

- Ma kakvi, još vuče onu jednomjesečnu suspenziju koju je dobio na kraju polusezone, ali može, napišite da glumi Fergusona, haha.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dečki jedva čekaju da nedostaje seniorskih igrača za trening.

- Čim ih fali mi igramo s njima. Bilo "ševu", bilo šest na šest. Možemo im parirati!

A kad uzmete u obzir da je šef stručnog stožera Jakirović (43), najbolji veteranski malonogometaš u Hrvatskoj... Pa tko u 1. HNL uopće ima takav stožer.

- Kad bi igrali tri na tri na male golove pobijedili bi treneri prvotimce Gorice bez problema - dobacio je netko načuvši temu našeg razgovora, a treneri turopoljskog kluba samo su se slatko nasmijali.

Doista, zadivljuje ta posvećenost. Ivančić od Sesveta, u kojima živi, do Bednje, u kojoj igra, autocestom ima gotovo 200 kilometara u oba smjera.

- Sve za nogomet, pa ja sam propustio pola bratove svadbe zbog utakmice - priča nam u dahu Sabljak koji je prošao sve. Od češke Viktorije Plzen do županijskog ranga nogometa.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ojačalo me to. Recimo, u Češkoj sam bio više od godinu dana, a samo dvaput vidio predsjednika. Kad sam htio doći kod direktora morao sam se prvo najaviti kod njegove dvije tajnice, kao da sam kod doktora. Toga u Gorici nema. Svi smo tu za igrače, imamo prijateljski odnos. Kancelarija sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa otvorena je za sve. To nas izdvaja od ostalih klubova u ligi i to ne želimo mijenjati - objasnio nam je Saša.

Kondicijski trener Marin Ivančić jedan je od najmlađih u 1. HNL. Radio je s mnogim velikim facama.

- Radio sam s mnogim našim reprezentativcima poput Mandžukića i Brozovića. Mandžo samo baci ručnik na displej trake za trčanje. Ne zanima ga ništa, koliko mu zadaš, toliko napravi. Brozović? Čovjek je istrčao preko 17 kilometara protiv Engleske na SP-u. Čudesno.

Tko je najbolji u Gorici?

- Ako nekog moram izdvojiti to bi bio Joey Suk. On melje, svaku utakmicu je konstantan. Imate igrača koji jednu utakmicu idu debelo iznad svojih fizičkih kapaciteta pa iduću odigraju ispod svake razine. Suk je stroj. Tu su još Čabraja, pa Marina koji nam je sad otišao u Azerbajdžan...

A tko najčešće ostane individualno trenirati nakon treninga?

- Lovrić često puca slobodnjake. Neke stvari je u glavi posložio, a ima još kapaciteta za napredovati. Ako ovako nastavi, najjače svjetske lige neće ga zaobići - uvjereni su gorički treneri koji dodaju da 70% posto igrača ostane raditi individualno ili u teretani nakon utakmice - završili su.