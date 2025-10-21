Stadion u Malmöu bit će plavi! Dinamovci razgrabili i dodatne ulaznice: 'Kak to bude gorilo...'

Dinamo će imati ogromnu podršku svojih navijača na predstojećem gostovanju kod Malmöa (četvrtak, 21 sat), što potvrđuje i posljednja objava na profilima kluba. Na oduševljenje navijačke vojske, "modri" su objavili da su sve ulaznice za utakmicu protiv Malmöa rasprodane manje od sat vremena prije kraja prodaje.

Uz prigodnu grafiku na kojoj dominira natpis "rasprodano", klub je poslao jasnu poruku: "Svi na sjever - doslovno! Rasprodan je i dodatni kontingent ulaznica za utakmicu protiv Malmöa! Vidimo se u Švedskoj! 💙". Ovom objavom potvrđeno je da će igrači na terenu imati gromoglasnu podršku s tribina na jednom od ključnih europskih ispita ove sezone. Razgrabljeno je još 500 ulaznica koje su puštene u prodaju pa će ih ukupno biti oko 1500.

Dinamo je u sjajnoj europskoj formi nakon pobjeda protiv Fenerbahčea i Maccabi Tel Aviva, a odlični rezultati očito su motivirali navijače da u velikom broju krenu put Skandinavije.

Reakcije navijača nisu izostale, a komentari ispod objave svjedoče o velikom optimizmu. "Gorit će Malmö!", "Kak to bude gorilo!!! Idemo po nova 3 boda i zacementirajmo se na prvom mjestu!!!", i "AJMOOOO", samo su neke od poruka podrške koje pokazuju koliko vjere navijači imaju u momčad trenera Marija Kovačevića.

Jasno je da će Dinamo u Švedskoj imati atmosferu kao kod kuće. Uz ovakvu podršku s tribina, "plavi" s velikim samopouzdanjem putuju na jedno od najvažnijih gostovanja u grupnoj fazi natjecanja, nadajući se novom velikom europskom uspjehu.