Stan Wawrinka (41) je odigrao zadnji meč ikad na US Openu

Na startu ovogodišnjeg US Opena legendarni švicarski tenisač, 41-godišnji Stan Wawrinka, odigrao je posljednji meč u karijeri na Grand Slam turniru koji se održava u New Yorku.

Na kraju godine Wawrinka će se oprostiti od tenisa, a od US Opena ga je umirovio Talijan Matteo Berrettini koji je pobijedio u ogledu prvog kola sa 7-6(4), 7-6(3), 6-0. Wawrinka je najveće šanse u meču propustio tijekom drugog seta kada je imao break prednosti, kod 5-3 je propustio tri set lopte na servis suparnika, a nije iskoristio niti servis za 1-1 u setovima kod vodstva 5-4.

- Bilo mi je izuzetno bitno igrati u New Yorku po posljednji put i zato još jednom zahvala organizatorima što sam dobio pozivnicu. Sjajne uspomene nosim iz ovog grada i morao sam osjetiti ovaj turnir još jednom - rekao je nakon meča švicarski tenisač.

Berrettini je bio koban za Švicarca u New Yorku, ali i na prošlom Grand Slam turniru u Wimbledonu. I tamo su ova dvojica tenisača igrala meč prvog kola, a talijanski igrač je slavio u dvoboju s čak četiri tie-breaka, bilo je 6-7(7), 7-6(16), 7-6(7), 7-6(5).

Odigrao je tako Wawrinka u ponedjeljak svoj posljednji meč na jednom od četiri najveća turnira. U eri u kojoj su vladali Rafael Nadal, Roger Federer i Novak Đoković uspio je Wawrinka osvojiti tri Grand Slam titule. Slavio je na Australian Openu 2014., Roland Garrosu 2015. i US Openu 2016. godine. U finalima u Parizu i New Yorku je pobjeđivao Đokovića, a u finalu u Melbourneu je bio bolji od Nadala.