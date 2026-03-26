Stanišić o Diazu: 'Može igrati tri dana i dati 100 posto, to nije normalno. On je sjajan igrač...'

Branič hrvatske nogometne reprezentacije Josip Stanišić (25) i napadač Luis Díaz (29), koji igraju zajedno u Bayernu iz Munchena, bit će na suprotnim stranama u prijateljskoj utakmici Hrvatske i Kolumbije koja će se igrati u Orlandu u noći s četvrtka na petak.

Stanišić je u razgovoru za američki portal ESPN pohvalio Díaza koji je u 38 utakmica za Bayern zabio 22 gola i upisao 18 asistencija.

"Svi vide njegove golove i asistencije, ali ono što pruža ekipi svaki dan, posebno u utakmicama, nevjerojatno je", izjavio je hrvatski branič.

"Díaz može igrati svaka tri dana i dati sto posto, što nije normalno, posebno s obzirom na njegovu poziciju jer sudjeluje i u obrambenim zadacima. Teško ga je čuvati jer se stalno kreće, mijenjajući lijevu i desnu stranu", dodao je.

Stanišić će morati paziti na Díaza s kojim dijeli svlačionicu u Muchenu od prošlog ljeta, kada je Kolumbijac došao iz Liverpoola.

"On je sjajan igrač i sjajna osoba. Sretan sam što sam ga u posljednjih nekoliko mjeseci mogao malo bolje upoznati. Razgovaramo na engleskom, on vrlo dobro govori engleski jer je igrao u Liverpoolu, pa nema prepreke u smislu naše komunikacije", rekao je Stanišić iza kojega je 97 utakmica za Bayern.