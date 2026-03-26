Obavijesti

Sport

Komentari 0
KLUPSKI SUIGRAČI

Stanišić o Diazu: 'Može igrati tri dana i dati 100 posto, to nije normalno. On je sjajan igrač...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
6
Zagrijavanje nogometaša Gibraltara i Hrvatske uoči utakmice kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Svi vide njegove golove i asistencije, ali ono što pruža ekipi svaki dan, posebno u utakmicama, nevjerojatno je - rekao je Josip Stanišić uoči utakmice s Kolumbijom za koju igra njegov klupski suigrač Luis Diaz

Admiral

 Branič hrvatske nogometne reprezentacije Josip Stanišić (25) i napadač Luis Díaz (29), koji igraju zajedno u Bayernu iz Munchena, bit će na suprotnim stranama u prijateljskoj utakmici Hrvatske i Kolumbije koja će se igrati u Orlandu u noći s četvrtka na petak.

Pokretanje videa...

Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju 03:41
Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju | Video: Josip Tolić/24sata

Stanišić je u razgovoru za američki portal ESPN pohvalio Díaza koji je u 38 utakmica za Bayern zabio 22 gola i upisao 18 asistencija.

"Svi vide njegove golove i asistencije, ali ono što pruža ekipi svaki dan, posebno u utakmicama, nevjerojatno je", izjavio je hrvatski branič.

Bundesliga - Bayer Leverkusen v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen

"Díaz može igrati svaka tri dana i dati sto posto, što nije normalno, posebno s obzirom na njegovu poziciju jer sudjeluje i u obrambenim zadacima. Teško ga je čuvati jer se stalno kreće, mijenjajući lijevu i desnu stranu", dodao je.

Stanišić će morati paziti na Díaza s kojim dijeli svlačionicu u Muchenu od prošlog ljeta, kada je Kolumbijac došao iz Liverpoola.

"On je sjajan igrač i sjajna osoba. Sretan sam što sam ga u posljednjih nekoliko mjeseci mogao malo bolje upoznati. Razgovaramo na engleskom, on vrlo dobro govori engleski jer je igrao u Liverpoolu, pa nema prepreke u smislu naše komunikacije", rekao je Stanišić iza kojega je 97 utakmica za Bayern.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026