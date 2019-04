Starta Guardiolin tjedan istine! A Spursi su opasniji bez Kanea

Barca je prošla rutinski, Ajax senzacionalno... Idemo u novu rundu 1/4-finalnih uzvrata Lige prvaka! Srijeda je u gotovo apsolutno engleskim bojama. Na Etihadu: City i Spursi (prva utakmica 1-0 za goste), na Dragau: Porto i Redsi (sa dva gola prednosti za Liverpool).

Man City - Tottenham (0-1)

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Manchester City već ima jedan osvojeni trofej, engleski Liga kup. A u igri su i za Premiership, FA kup i Ligu prvaka. City ove godine može, ne do triplete nego do pokera!

A u tom im smislu u srijedu navečer počinje apsolutni tjedan istine: 17.4. Tottenham kod kuće u Ligi prvaka, 20.4. Tottenham kod kuće u Premiershipu, 24.4. gostovanje kod Man Uniteda u zaostaloj utakmici Premiershipa. Sedam dana u kojima ili nastavljaju sanjati povijesni uspjeh ili će im ostati samo finale FA kupa s Watfordom, a Ligu prvaka i obranu engleskog naslova mogu zaboraviti.

Guardiola nema ozlijeđenih osim ionako pričuvnog vratara Brava. Pochettinu nedostaje kapetan, najbolji strijelac, najveća zvijezda - Harry Kane. Samo što... Brojke pokazuju da je to možda blagoslov, a ne hendikep! Ove sezone u Premiershipu Tottenham s Kaneom u 27 utakmica ima 60% pobjeda s prosjekom od 1.9 postignutog gola po tekmi (primaju prosječno 1.1). Bez Kanea: 6 utakmica, 100%-ni učinak, prosječno 2.4 postignuta i 0.6 primljenih golova!

Uostalom, Spursi su City pobijedili i u prvoj utakmici, 1-0 Sonovim golom u 79', a Kaneu je gležanj otišao u 58'. Kane je out do kraja sezone, a na drugoj strani te priče su ove dvije činjenice: a) prije tjedan dana Agüeru je Lloris obranio penal u 13', tko zna što bi bilo da je City poveo i b) Guardiola je u toj utakmici igrao sa dva zadnja vezna, odustao od identiteta koji sa 4-3-3 tj. 4-1-4-1 daje svim svojim momčadima, a to večeras sigurno neće ponoviti. Čeka nas veliki engleski nogometni spektakl na Etihadu!

Pep Guardiola: - Ako u ovih tjedan dana ne budemo pravi... Odoše dva trofeja. Jednom sam sa jednim udarcem u okvir gola došao do finala, a jednom ispao sa 33 udarca u okvir. Nogomet je igra, tek to. Ne znam kako će sve završiti, ali dečki su fokusirani i puni želje da dohvate polufinale.

Mauricio Pochettino: - Moramo vjerovati da možemo zaustaviti taj strahoviti Cityjev ofenzivni potencijal. A da to možemo napraviti pokazali smo u prvoj utakmici. Pokazali smo i kako: nema povlačenja, nema defenzivnog pristupa nego im idemo uzeti loptu, napadati i diktirati tempo.

Man City (4-1-4-1): Ederson - Walker, Stones, Laporte, Mendy - Gündogan - B.Silva, De Bruyne, D.Silva, Sterling - Agüero.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wanyama - Son, Eriksen, Lucas - Llorente.

Porto - Liverpool (0-2)

Foto: PAUL CHILDS

Jednu je veliku istinu prije prve utakmice, na Anfieldu, rekao Portov trener Conceicao. Liverpool jednom-dvaput tjedno igra u najjačoj ligi svijeta i tako na najbolji način podiže razinu svoje igre, a Porto u portugalskom prvenstvu takvih ispita ima... Sveukupno pet-šest.

Tih 2:0 s Anfielda su velika, ogromna prednost Redsa. Porto nema ni taj toliko važni gol u gostima. Gotovo je nemoguće očekivati da Salah, Firmino ili Mane opet ne zavuku barem jednu iza Casillasa. A ako Liverpool zabije: Portu trebaju četiri gola i više nijedan primljeni da bi prošao... Što već opasno 'baca' na nemoguću misiju.

Ključ nije u sredini terena i posjedu lopte jer Liverpool je strahovito opasan i kad se brani. Salah i Mane su sprinterski brzi, a Redsi u kontru idu sa 5-6 igrača. Realno govoreći, jedina Portova nada zapravo je večer velike inspiracije Herrere i Marege te istodobno večer u kojima će Redsima malo toga ili ništa ići od noge. Liverpool je veliki, golemi favorit.

Sergio Conceicao: - Imamo dva gola minusa, a Liverpool sve češće sliči na: najbolju momčad na svijetu! Brzi su, imaju strašnu kontru, ali mi ćemo se pokušati nametnuti u sredini i napasti. Moramo napasti, zaostatak iz prve utakmice nas na to obvezuje. Imam igrače koji mogu izbaciti Liverpool.

Jürgen Klopp: - Dosad nam je sve stvarno išlo kako treba, ali sezona tek ulazi u odlučujući finiš tako još nemamo ništa za proslaviti. Nadam se da ćemo opet mi biti momčad koja kontrolira priču na travnjaku. Slažem se sa Conceicaom, sve češće igramo stvarno vrhunski nogomet!

Porto (4-3-3): Casillas - Militao, Pepe, Felipe, Alex Telles - Danilo, Herrera, Otavio - Brahimi, Soares, Marega.

Liverpool (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson - Henderson, N.Keita, Milner - Salah, Firmino, Mane.