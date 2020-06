Štedjeli na Bjelici i igračima, na Mamića spiskali 2,5 mil. kuna!

Dinamo je pod krinkom štednje otpustio trenera koji ga je odveo do prvog europskog proljeća nakon 49 godina, a istovremeno osuđenom savjetniku uprave koji je u bijegu plaća osiguranje

<p>Zna se da je <strong>Dinamo</strong> izgubio trenera, i to super uspješnog <strong>Nenada Bjelicu</strong> da bi uštedio par stotina tisuća kuna na godinu. Zna se i da je tjednima trajalo javno navlačenje s igračima koji su ove sezone više nego ikad svoju plaću zaslužili, sve pod objašnjenjem da cijeli svijet kreše lovu zbog korona virusa.</p><p>E, onda je svota koju Dinamo izdvaja svaki mjesec za plaćanje osobnih čuvara Zdravka Mamića, kao što su <a href="https://www.24sata.hr/news/osuden-da-je-dinamo-ostetio-za-116-milijuna-kuna-a-isti-klub-mu-placa-troskove-skrivanja-po-bih-701524" target="_blank">ekskluzivno objavila 24sata</a>, a potvrdio sam klub iz Maksimira, krajnje zabrijavanjuća za sve koji vole Dinamo.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, laureat u BiH</b></p><p>Naime, ići uštedjeti 100.000, 200.000 ili 500.000 eura na vrhunskom treneru, a onda mu potom još i isplatiti otpremninu u vrijednosti od milijun i pol eura jer na te uvjete nije htio pristati, uistinu je teško objašnjiv potez.</p><p>Jednostavnom matematičkom računicom, ako samo Mamićevo osiguranje na mjesec košta između 100.000 i 200.000 kuna, a na to ide mjesečna rata leasinga od 8000 kuna za skupocjeni BMW pa još i popravke i od nedavnog sudara (da, sve to plaća Dinamo, a ne Mamić!), dolazimo do svote od čak najmanje 2,4 milijuna kuna godišnje! Zaokružimo to na 2,5 milijuna kuna zbog BMW-a.</p><p>"Zaposlenici kluba u kontinuitetu su žrtve različitih kaznenih djela", opravdali su se iz Maksimirske 128 navodeći pokušaj atentata na savjetnika uprave, napada na bivšeg trenera <strong>Marija Cvitanovića</strong>, paljenje automobila članu uprave <strong>Krešimiru Antoliću</strong> i "ostale javnje prijetnje upućene članovima uprave kluba i njegovim čelnicima".</p><p>Zaštitare na račun Dinama Z.M. je dobio još prije tri godine i atentata u Hercegovini, a klub ih je nastavio plaćati i nakon presude i bijega. Ljudi koji ga štite dobivaju finu satnicu od 50 do 100 eura...</p><p>Uistinu je neobjašnjivo kako se to nema novca za trenera koji nakon 49 godina donese Dinamu proljeće u Europi, a ima za čovjeka koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora jer je oštetio Dinamo za 116 milijuna kuna. Dakle, isti klub koji ga financira?!</p>