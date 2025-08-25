Stefan Ristovski bijesan zbog suđenja u BiH: 'Dobrodošli u amatersku ligu. Živeo Tito...'

Posljednjih godina mnogi u bosanskom nogometu optužuju Borac iz Banja Luke da ima veliku naklonost sudaca, a posljednje u nizu je Sarajevo koje je u 5. kolu teško nastradalo na gostovanju (5-1)

Gosti smatraju da su žestoko oštećeni, a posebno tu misle na situaciju kod poništenog gola za 2-2 kada su suci procijenili da je Mlinarić dirao loptu rukom u začetku akcije. Sporan im je i jedanaesterac kojeg je skrivio bivši igrač Dinama Stefan Ristovski, a upravo je on bio najžešći u kritikama.

Sarajevo: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, FK Sarajevo - CS Universitatea Craiova | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Dobrodošli u amatersku Premijer ligu. Živio Tito - napisao je bivši makedonski reprezentativac. Ubrzo je izbrisao objavu jer je shvatio da ga čeka teška kazna, ali bez obzira na to, nju neće izbjeći, disciplinski sudac neće biti blag prema njemu.

Foto: Instagram

Bijesni su bili u Sarajevu jer su suci opet dali vjetar u leđa Borcu, no trener Husref Musemić uspio se iskontrolirati.

- Težak poraz ne odražava događanja na terenu. Moramo se uzdići što prije, život ide dalje... Pogledat ćemo utakmicu pa izvući još poneku pouku - poručio je nakon susreta.

