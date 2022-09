Steph Curry se sučelio sa sumo hrvačem: Kao da se u zid zabio

Stephen Curry košarkaški je velemajstor i genijalac. Prošle sezone osvojio je svoju četvrtu titulu i stao uz bok najvećim košarkašima u povijesti. Dok on traje, a trajat će zasigurno još nekoliko godina, Golden State će biti jedan od glavnih favorita za naslov. A to je slučaj i u novoj sezoni.

Aktualni prvaci ovih dana nalaze se u Japanu gdje bruse formu za novu sezonu, odigrali su i prijateljsku utakmicu protiv Washingtona, čeka ih još jedna u nedjelju u Saitama Areni, a našli su vremena i za druge stvari.

U Japanu je sumo hrvanje kao košarka u SAD-u, tradicionalni i najpopularniji nacionalni sport kojim se diče. Pa su izazvali košarkaške velemajstore. Bez razmišljanja su prihvatili.

Jedan sumo hrvač posjetio je trening Warriorsa i izazvao Curryja i Klaya Thompsona. Pokazao im je osnove i izazvao. 'Ajmo se hrvati'. Ili bolje rečeno, tko me pomakne, najjači je košarkaš na svijetu.

Prvi na redu bio je Curry. Spustio se u polučučanj pa se zaletio na sumo hrvača. Kao da se u zid zabio. Ne trza. I tako drugi i treći put. Japanac nije niti trepnuo.

Thompson, koji ima 15-ak kg više od kolege, se još više potrudio, potegnuo je iz sve snage, no niti on nije uspio pomaknuti sumohrvača. Nije ni čudo. Prosječna težina sumo hrvača je od 150 do 180 kg, a Curry je na 84. Njegov 'protivnik' gotovo je duplo teži.

Što ti je sirova ljudska snaga...

Najčitaniji članci