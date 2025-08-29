Šteta... Donna Vekić izgubila od Coco Gauff i ispala s US Opena

Donna Vekić (29) ispala je s US Opena u 2. kolu porazom od Coco Gauff. Amerikanka je sa 7-6, 6-2 slavila nakon sat i 38 minuta igre.

Vekić je odlično otvorila meč i povela 2-0 odmah na startu. Ipak, treća tenisačica svijeta uzvratila je s četiri osvojena gema zaredom, ali potom Vekić osvaja tri zaredom i ima servis za osvajanje seta. Nažalost, nije uspjela, a set je otišao u tie-break gdje se bolje snašla Amerikanka.

U drugom je setu Gauff dvaput uzimala "break" našoj tenisačici i bez većih problema došla do konačne pobjede.

Bio je ovo treći dvoboj ove dvije tenisačice, a Gauff sada vodi 2-1. Gauff je osvojila US Open 2023., a ovo joj je bila 73. pobjeda na Grand Slamovima. U 21. stoljeću, samo Marija Šarapova (85) ima više pobjeda u ženskom singlu GS-a prije 22. rođendana.

U 3. kolu Gauff igra protiv Magdalene Frech.