Obavijesti

Sport

Komentari 2
GLAVU GORE

Šteta... Donna Vekić izgubila od Coco Gauff i ispala s US Opena

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Šteta... Donna Vekić izgubila od Coco Gauff i ispala s US Opena
3
Foto: Mike Frey/REUTERS

Bio je ovo treći dvoboj ove dvije tenisačice, a Gauff sada vodi 2-1. Gauff je osvojila US Open 2023., a ovo joj je bila 73. pobjeda na Grand Slamovima

Donna Vekić (29) ispala je s US Opena u 2. kolu porazom od Coco Gauff. Amerikanka je sa 7-6, 6-2 slavila nakon sat i 38 minuta igre. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hingis i s 45 godina oduševila u meču protiv Vekić, a Donnu su po Osijeku vozili u Neveri 00:55
Hingis i s 45 godina oduševila u meču protiv Vekić, a Donnu su po Osijeku vozili u Neveri | Video: 24sata/David Jerković/Pixsell

Vekić je odlično otvorila meč i povela 2-0 odmah na startu. Ipak, treća tenisačica svijeta uzvratila je s četiri osvojena gema zaredom, ali potom Vekić osvaja tri zaredom i ima servis za osvajanje seta. Nažalost, nije uspjela, a set je otišao u tie-break gdje se bolje snašla Amerikanka. 

U drugom je setu Gauff dvaput uzimala "break" našoj tenisačici i bez većih problema došla do konačne pobjede.

Bio je ovo treći dvoboj ove dvije tenisačice, a Gauff sada vodi 2-1. Gauff je osvojila US Open 2023., a ovo joj je bila 73. pobjeda na Grand Slamovima. U 21. stoljeću, samo Marija Šarapova (85) ima više pobjeda u ženskom singlu GS-a prije 22. rođendana. 

U 3. kolu Gauff igra protiv Magdalene Frech. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...
PLAY-OFF EUROPSKE LIGE

PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...

Rijeka je na Rujevici slavila (1-0) u prvoj utakmici play-offa Europske lige i s prednošću otišla na Toumbu, ali tamo je doživjela epski potop. PAOK je pobijedio 5-0 i izborio Europsku ligu, a hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025