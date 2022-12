Šteta! Krčmar će sanjati tih 104 i grešku u računanju: Deseti igrač svijeta izbacio ga sa Svjetskog

Pokazao je dosad najbolje izdanje na Svjetskim prvenstvima, ali najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (43) ipak je s 3-1 u setovima izgubio od desetog pikadista svijeta, Engleza Nathana Aspinalla (31). Imao je svojih prilika Boris, ali 'Asp' ne prašta greške, a prava je šteta da nakon ovakvog izdanja Boris više neće nastupati u Londonu.

Dobro raspoloženi Nathan Aspinall pjevajući je došao na borilište i uživao pred domaćom publikom s kojom je malo duže od uobičajenog, ali nije tako dobro ušao u meč. Odličan je bio Boris Krčmar koji je u prvom legu iskoristio kiks Engleza i izašao na duplih 20, a na istom je izlazu bio nepogrešiv i u drugom legu kad je odličnu igru okrunio vodstvom 2-0. Igrao se taj set u leđa Aspinallu, imao bi Boris veliku prednost da je uspio kapitalizirati 'Shanghai' izlaz na dvadesetki, ali ostala je strelica tik iznad žice, a nažalost je ostao i set jer je tad u četvrtom legu Boris promašio još dvije set strelice, a osokoljeni Aspinall je pokazao zašto je deseti igrač svijeta te preokrenuo set i slavio s 3-2.

Ljut je bio Boris, znao je kakvu je priliku imao, ali ništa drugo nije mogao nego još malo pokušati 'naštimati' ruku u pauzi i pokušati osvojiti set u kojem je on imao prvo bacanje. Odlično su oba pikadista krenula i u nastavak meča, imao je 'Asp' priliku za break već u prvom legu, ali zadrhtala je ruka te je Boris na kraju stavio prvu znamenku u novom setu. Bitno je bilo da najbolji hrvatski pikadist samo ostane dobar u legovima u kojima otvara, a to je i napravio te poveo 2-1, a dramu smo gledali u četvrtom legu kad je Boris promašio dvije strelice na duplih osam za set. Inače, Aspinall je jedan od pikadista koji se bori s 'dartitisom', problemom koji utječe na izvedbu na borilištu te u nekim trenucima onemogućuje dobar pregled ploče.

Kad se na to nadoveže tenzija Svjetskog prvenstva, onda dobijemo posljednji leg drugog seta u kojem je nekoliko puta zastao Aspinall, ali nije to omeo Krčmara koji je na kraju izašao na neuobičajenih duplo tri kad su se stvari malo zakomplicirale. Ali, najbitnije je bilo da je na semaforu stajalo 1-1 u setovima. A nije moglo bolje krenuti u trećem setu. Stvorio si je osjetnu prednost engleski pikadist, a onda je na 90 izlazu promašio i omogućio Borisu da napravi break sa 102 izlazom. Ali nije to omelo Engleza koji je vratio break s 10 strelica i do tad najboljim legom prvenstva, ništa tu nije mogao Boris.

Odlično je igrao Krčmar, a sve je više vremena za pripremu uzimao Aspinall i pokazivao nervozu. A onda se dogodila nevjerojatna situacija te je Boris imao 104 za izlaz i bacio prvu strelicu u triple 18, zatim i u 18 te mu je ostalo 32. No, on se preračunao i strelicu je bacio u duplo 18 te pogodio kad nije trebao i 'prebacio' se te na taj način poklonio leg, ali i set Englezu. Mala se frustracija vidjela na Borisu i u otvaranju četvrtog seta, a nismo se ni okrenuli i već je bilo 2-0 za Aspinalla. U teškoj je situaciji bio naš najbolji pikadist, a onda je deseti na svijetu zaključio situaciju i s 3-1 izbacio Krčmara sa Svjetskog prvenstva.

Sanjat će vjerojatno Boris taj 'prebačaj', ne može mu se ništa predbaciti jer je odradio odličan meč protiv same 'kreme' svjetskog pikada, ali ovaj put to nije bilo dovoljno za pobjedu.

