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VRATIO SE U DINAMO

Stigao je u Zagreb! Mislav Oršić na liječničkom u Maksimiru...

Piše Jakov Drobnjak,
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Stigao je u Zagreb! Mislav Oršić na liječničkom u Maksimiru...
Rijeka i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dinamo bi uskoro trebao objaviti da se Mislav Oršić i službeno vratio u klub. U srijedu će obaviti liječnički pregled, a onda samo ostaju formalnosti

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Nema većeg kluba od Dinama, rekao je jednom prilikom Mislav Oršić i otišao u legendu zagrebačkog kluba. Nakonlošijihh faza u Engleskoj i Rurskoj te vrlo dobre epizode u Pafosu na Cipru, Oršić se vraća u Dinamo. U srijedu bi trebao napraviti liječnički pregled, doznaje Tomo Ničota iz  Germanijaka, a onda ostaje samo službena objava koja će razgaliti navijače.

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Tako upitnika više nema. 'Ubojica velikana' pojavit će se na prvom treningu i bit će veliko pojačanje za Marija Kovačevića. Njegovim dolaskom tako je riješena pozicija lijevog krila, a zbog toga se otvorilo pitanje što će biti s Arberom Hoxhom. Albanac je na izlaznim vratima kluba, a očekuje se da bi mogao u poljsku ligu za lijepih pet milijuna eura. Oršić je drugo pojačanje Dinama ove sezone. Stjepan Radeljić još nije službeno predstavljen, ali njegov dolazak nije upitan.

Oršić je do sada za Dinamo odigrao 216 utakmica, zabio 91 gol i 40 puta asistirao. Rušio je nekoliko velikih klubova, a navijači Dinama posebno pamte dva susreta. Tri komada u mreži Tottenhama i smjena Josea Mourinha te onaj trk protiv Chelseaja kada je "uklizao" ispred sjeverne tribine. Ma pamti se i više od toga, a od iduće sezone popularni Orša može donijeti nove uspomene navijačima "modrih".

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Komentari 35
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