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STIGLA KAZNA

DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

Piše 24sata,
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DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €
Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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UEFA je žestoko udarila Hajduk: 96.000 eura kazne i prazne tribine protiv Sint-Truidensea zbog pirotehnike na Poljudu

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Hajduk je objavio da je od Uefe zaprimio službenu odluku o kaznama zbog događaja na utakmici protiv Ajaxa, odigranoj prošlog četvrtka na Poljudu u prvom kolu Konferencijske lige. Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura zbog neprohodnih stepenica na tribinama.

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Glavni razlog kazne prekid je utakmice uzrokovan upotrebom pirotehničkih sredstava. Zbog toga će Hajduk susret četvrtog kola Konferencijske lige protiv Sint-Truidensea morati igrati pred praznim tribinama. Ta utakmica je na rasporedu 26. studenog na Poljudu.

Uz to, Uefa je Hajduku izrekla i uvjetnu kaznu. U slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata povezanih s pirotehnikom, splitski klub mogao bi ponovno dobiti zabranu prisustva gledatelja na jednoj od sljedećih europskih utakmica. Hajduk se nakon objave odluke obratio svojim navijačima i upozorio ih na posljedice budućih incidenata.

"Svim navijačima jasno poručujemo - u idućim europskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako financijsku tako i reputacijsku", poručili su iz kluba.

Ukupna novčana kazna iznosi 96.000 eura, a Hajduk će protiv Sint-Truidensea, prema odluci Uefe, igrati bez podrške s tribina.

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Komentari 77
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