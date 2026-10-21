DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

Hajduk je objavio da je od Uefe zaprimio službenu odluku o kaznama zbog događaja na utakmici protiv Ajaxa, odigranoj prošlog četvrtka na Poljudu u prvom kolu Konferencijske lige. Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura zbog neprohodnih stepenica na tribinama.

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Glavni razlog kazne prekid je utakmice uzrokovan upotrebom pirotehničkih sredstava. Zbog toga će Hajduk susret četvrtog kola Konferencijske lige protiv Sint-Truidensea morati igrati pred praznim tribinama. Ta utakmica je na rasporedu 26. studenog na Poljudu.

Uz to, Uefa je Hajduku izrekla i uvjetnu kaznu. U slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata povezanih s pirotehnikom, splitski klub mogao bi ponovno dobiti zabranu prisustva gledatelja na jednoj od sljedećih europskih utakmica. Hajduk se nakon objave odluke obratio svojim navijačima i upozorio ih na posljedice budućih incidenata.

"Svim navijačima jasno poručujemo - u idućim europskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako financijsku tako i reputacijsku", poručili su iz kluba.

Ukupna novčana kazna iznosi 96.000 eura, a Hajduk će protiv Sint-Truidensea, prema odluci Uefe, igrati bez podrške s tribina.