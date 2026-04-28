Stigla najgora vijest za Brazil: Stoper zbog ozljede propušta SP

Samo nekoliko tjedana uoči početka Svjetskog prvenstva, brazilsku nogometnu reprezentaciju potresla je vijest o teškoj ozljedi jednog od ključnih obrambenih igrača. Stoper Real Madrida, Éder Militão, neće nastupiti na najvećoj svjetskoj smotri zbog ozljede zadnje lože koja zahtijeva operaciju.

Brazilski branič ozlijedio se krajem travnja na prvenstvenoj utakmici protiv Alavésa. Nakon detaljnih pregleda, potvrđene su najcrnje slutnje – zbog prirode ozljede, koja se ponovila na istom mišiću, procijenjeno je da je operacija najbolje rješenje kako bi se spriječili budući problemi. Branič će morati na operaciju, a predviđeni oporavak trajat će oko pet mjeseci. To znači da će propustiti cijelo ljeto i vratiti se na terene tek početkom iduće sezome

Foto: Gonzalo Fuentes

Militãova karijera u Real Madridu uistinu je bila isprekidana teškim ozljedama, uključujući dva puknuća prednjeg križnog ligamenta (ACL). Prvo je pretrpio u kolovozu 2023., a drugo ga je izbacilo iz pogona tijekom većeg dijela sezone 2024./2025. Ova najnovija ozljeda zadnje lože zahtijeva operativni zahvat i dugotrajan oporavak, zbog čega će propustiti cijelo ljeto i vratiti se tek na početku iduće sezone. Odsutnost Militãa bit će ogroman hendikep za Brazil koji ima ambicije daleko dogurati na Mundijalu.