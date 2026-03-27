Stigle kazne za prošlo kolo HNL-a, najgore je prošao Dinamo...

Stigle kazne za prošlo kolo HNL-a, najgore je prošao Dinamo...
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

'Modri' će morati platiti 9 tisuća eura kazne zbog pirotehnike, Lokomotiva 2.200 eura. Novčanu kaznu moraju platiti i Hajduk i Vukovar

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 27. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, objavili su iz Hrvatskog nogometnog saveza

Kažnjena su četiri kluba, a najveću kaznu dobio je Dinamo koji mora platiti 9 tisuća eura kazne zbog pirotehnike. Kaznu je dobila i Lokomotiva koja je bila domaćin utakmice na Maksimiru.

Lokomotiva - Dinamo (21. ožujka 2026.)

Lokomotiva
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
Kazna: 2.200 eura

Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
Kazna: 9.000 eura

Vukovar 1991 - Hajduk (21. ožujka 2026.)

Vukovar 1991
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
Kazna: 700 eura

Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.3. Disciplinskog pravilnika
Kazna: 1.100 eura

Komentari 1
