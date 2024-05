Stigle nove ulaznice za Europsko prvenstvo: Sto tisuća najbržih dobit će vrijedan komad papira

Bilo je za očekivati, ali brzina kojom su Hrvati pograbili ulaznice za Europsko prvenstvo iznenadila je i one najoptimističnije. Više ljudi ostalo je bez ulaznica nego što ih je dobilo. Hrvatska će tako imati ogromnu podršku na sve tri utakmice, a od sutra će još više sretnika imati priliku ići u Njemačku. Uefa je naime objavila kako u prodaju pušta još sto tisuća ulaznica za europsku smotru. Do prvenstva je ostalo još 50 dana i ovu su posljednje ulaznice koje idu u prodaju.

Sutra od 11 će početi prodaja, a ići će po principu najbržeg prsta. Faktor sreće imat će ogromnu ulogu, a za očekivati je kako će sve biti rasprodano u samo nekoliko minuta. a koliko će novih ulaznica biti pušteno u prodaju za koju utakmicu to varira o utakmici. Za karte se prijavljuje tako da se ulogira u stranicu i napiše ime reprezentacije. Prijave su moguće na Uefinoj stranici.

"Ulaznice u prodaji uključuju one koje su ponuđene za preprodaju tijekom ožujka i travnja, one koje su postale raspoložive nakon konačnog dovršetka konfiguracije stadiona te one koje osiguravaju mjesta s ograničenim pogledom, po nižoj cijeni. Prodavat će se po načelu "tko prvi", objavio je HNS na svojoj stranici.

Ukupno 140 tisuća navijača zatražilo je ulaznice za Europsko prvenstvo, a oni su poslali zahtjeve za ukupno 2 milijuna ulaznica. Još jednom su navijači pokazali koliko vole reprezentaciju jer je su hrvatski navijači u top pet po broju zahtjeva za ulaznice. U tom društvu nalaze se još Hrvatske, Mađarske, Engleske, Albanije i Turske.