Štimac: Bekovi nam godinama nisu dali ništa. Dalić? Dijelili smo sobu, spavao sam na podu

Indijski nogometni savez nedavno je smijenio Igora Štimac (56) s izborničke pozicije. Štimac je ovih dana u Zagrebu, gdje je gostovao u podcastu radijske postaje bravo! kod Drage Ćosića. Dotaknuo se nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na Euru u Njemačkoj.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' se vratili s Eura

Pokretanje videa... 01:16 'Vatreni' se vratili kući nakon Eura | Video: Robert Anić/PIXSELL

- Za dobre rezultate važna je stabilnost obrane. Već godinama nemamo doprinos bočnih igrača. Joško Gvardiol nije lijevi bek. U Manchester Cityju on ima slobodu, više navijačkih zadaća. Sve je osim lijevog beka. Od njega moramo napraviti lidera obrane. Bilo da igramo s dva ili s tri stopera. Ako igramo s tri, treba biti lijevi half. Nemamo brze igrače, ali nikad ih nismo ni imali. U našoj generaciji bio je brz samo Robert Jarni, eventualno Alen Bokšić, ali njega često nije bilo zbog ozljeda. Nemamo brza krila i igru trebamo prilagoditi tome. Zlatko Dalić apsolutno treba ostati, da imamo određenu stabilnost - rekao je Štimac.

Razgovor nije mogao proći bez spominjanja Luke Modrića i njegovog značaja za Hrvatsku. Štimac je naglasio koliko je Modrić bitan za tim, ne samo zbog svoje igre, već i zbog utjecaja koji ima na protivnike.

Foto: Bravo

- Ono što Luka znači Hrvatskoj, ono što Luka utjeruje strah u kosti protivniku kad ga vide s hrvatskim dresom i trakom oko ruke, to je preveliki značaj. Njegovo povlačenje? Kad Luka osjeti da ne može više dati Hrvatskoj ono što Hrvatska treba od njega, sam će on reći: "Šefe, stavi nekog drugog. Ako me ne budeš trebao od prve minute, mogu ući i na pet minuta.". Kad vidi da više ne može, prepustit će mjesto mlađima - rezonirao je Štico.

Osvrnuo se i na igre Marcela Brozovića.

- Imamo mi zamjene za Brozovića. Kristijan Jakić nametnuo se igrama, a tu je i "mali" Josip Mišić. Kroz godine u Dinamu skupio je puno iskustva.

Prisjetio se svojih početaka u Dinamu iz Vinkovaca, gdje je sa Zlatkom Dalićem stjecao prva nogometna iskustva izvan Hajduka.

- Kad sam došao u Vinkovce, spavao sam na madracu na podu jer nije bilo kreveta. Zlatko i ja smo dijelili sobu i trudili se dokazati da vrijedimo - rekao je Štimac.