Euro 2024.: Raspored i rezultati utakmica, gdje gledati uživo?

Kvalifikacije za Europsko nogometno prvenstvo ponudile su nam rekordnu pobjedu u povijesti, 14-0 Francuske nad Gibraltarom, maksimalan učinak Portugala, četiri reprezentacije bez ijednog boda (Cipar, Gibraltar, Malta i San Marino) i pregršt iznenađenja i uzbuđenja.

Kad se igra Euro 2024. u Njemačkoj?

Europsko se prvenstvo igra od 14. lipnja do 14. srpnja iduće godine. To je treći Euro s 24 reprezentacije, nakon što ih je od 1996. do 2012. sudjelovalo 16, od 1980. do 1992. osam, a u prvih pet izdanja na završnicu su išle samo četiri. U Njemačkoj će se odigrati 51 utakmica, a termini utakmica su 15, 18 i 21 sat.

Gdje se igraju utakmice Eura 2024.?

Igra se na deset stadiona u deset gradova.

Berlin, Olimpijski stadion, 74.461 mjesto

München, Allianz Arena, 70.076 mjesta

Dortmund, Signal Iduna Park, 65.849 mjesta

Stuttgart, MHPArena, 54.906 mjesta

Gelsenkirchen, Veltins-Arena, 54.740 mjesta

Frankfurt, Waldstadion, 54.697 mjesta

Hamburg, Volksparkstadion, 52.245 mjesta

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 51.031 mjesto

Köln, RheinEnergieStadion, 49.827 mjesta

Leipzig, Red Bull Arena, 42.959 mjesta

Devet od tih deset stadiona ugostilo je i Svjetsko prvenstvo 2006. Treći je put Njemačka domaćin, nakon 1988. i četiri utakmice 2021. Jedini protukandidat bila je Turska. Finale će se igrati u Berlinu.

Više o stadionima na kojima se igra Euro pročitajte OVDJE.

Tko se plasirao na Euro 2024.?

Kao domaćin ušla je Njemačka, a kroz kvalifikacije su kao prvoplasirani prošli Belgija, Francuska, Portugal, Španjolska, Engleska, Mađarska, Albanija, Danska, Turska, Rumunjska. S drugog mjesta u skupini prošli su Škotska, Austrija, Slovačka, Nizozemska, Srbija, Češka, Italija, Nizozemska, Hrvatska, Švicarska. Preko play-offa Eura su se domogli Gruzija, Ukrajina i Poljska.

Raspored utakmica Eura 2024.

Ždrijeb skupina Europskog prvenstva održao se 2. prosinca u Hamburgu. Momčadi su bile podijeljene u četiri jakosne skupine i izvlačili su šest skupina po četiri reprezentacije. Na Euru će prva dva iz svake skupine te četiri od šest trećeplasiranih ući u osminu finala. Domaćin Njemačka automatski je ušla među nositelje, a ostale su momčadi rangirane prema učinku u kvalifikacijama, nevezano uz njihov plasman na Fifinoj rang listi ili Uefin koeficijent.

Ždrijeb Eura 2024.:

Skupina A: Njemačka, Škotska, Mađarska, Švicarska

Skupina B: Španjolska, Hrvatska, Italija, Albanija

15. lipnja, 18 sati: Španjolska - Hrvatska 3-0 (Berlin)

(Berlin) 15. lipnja, 21 sat: Italija - Albanija 2-1 (Dortmund)

(Dortmund) 19. lipnja, 15 sati: Hrvatska - Albanija (Hamburg)

(Hamburg) 20. lipnja, 21 sat: Španjolska - Italija (Gelsenkirchen)

(Gelsenkirchen) 24. lipnja, 21 sat: Hrvatska - Italija (Leipzig)

(Leipzig) 24. lipnja, 21 sat: Albanija - Španjolska (Düsseldorf)

Skupina C: Slovenija, Danska, Srbija, Engleska

16. lipnja, 18 sati: Slovenija - Danska (Stuttgart)

(Stuttgart) 16. lipnja, 21 sat: Srbija - Engleska (Gelsenkirchen)

(Gelsenkirchen) 20. lipnja, 15 sati: Slovenija - Srbija (München)

(München) 20. lipnja, 18 sati: Danska - Engleska (Frankfurt)

(Frankfurt) 25. lipnja, 21 sat: Engleska - Slovenija (Köln)

(Köln) 25. lipnja, 21 sat: Danska - Srbija (München)

Skupina D: Poljska, Nizozemska, Austrija, Francuska

16. lipnja, 15 sati: Poljska - Nizozemska (Hamburg)

(Hamburg) 17. lipnja, 21 sat: Austrija - Francuska (Düsseldorf)

(Düsseldorf) 21. lipnja, 18 sati: Poljska - Austrija (Berlin)

(Berlin) 21. lipnja, 21 sat: Nizozemska - Francuska (Leipzig)

(Leipzig) 25. lipnja, 18 sati: Nizozemska - Austrija (Berlin)

(Berlin) 25. lipnja, 18 sati: Francuska - Poljska (Dortmund)

Skupina E: Belgija, Slovačka, Rumunjska, Ukrajina

17. lipnja. 15 sati: Rumunjska - Ukrajina (München)

(München) 17. lipnja, 18 sati: Belgija - Slovačka (Frankfurt)

(Frankfurt) 21. lipnja, 15 sati: Slovačka - Ukrajina (Düsseldorf)

(Düsseldorf) 22. lipnja, 21 sat: Belgija - Rumunjska (Köln)

(Köln) 26. lipnja, 18 sati: Slovačka - Rumunjska (Frankfurt)

(Frankfurt) 26. lipnja, 18 sati: Ukrajina - Belgija (Stuttgart)

Skupina F: Turska, Gruzija, Portugal, Češka

18. lipnja, 18 sati: Turska - Gruzija (Dortmund)

(Dortmund) 18. lipnja, 21 sat: Portugal - Češka (Leipzig)

(Leipzig) 22. lipnja, 15 sati: Gruzija - Češka (Hamburg)

(Hamburg) 22. lipnja, 18 sati: Turska - Portugal (Dortmund)

(Dortmund) 26. lipnja, 21 sat: Gruzija - Portugal (Gelsenkirchen)

(Gelsenkirchen) 26. lipnja, 21 sat: Češka - Turska (Hamburg)

Završnica Eura

Osmina finala

30. lipnja, 21 sat: B1 - A3/D3/E3/F3 (OF1, Köln)

(OF1, Köln) 29. lipnja, 21 sat: A1 - C2 (OF2, Dortmund)

(OF2, Dortmund) 1. srpnja, 21 sat: F1 - A3/B3/C3 (OF3, Frankfurt)

(OF3, Frankfurt) 1. srpnja, 18 sati: D2 - E2 (OF4, Düsseldorf)



(OF4, Düsseldorf) 2. srpnja, 18 sati: E1 - A3/B3/C3/D3 (OF5, München)

(OF5, München) 2. srpnja, 21 sat: D1 - F2 (OF6, Leipzig)

(OF6, Leipzig) 30. lipnja, 18 sati: C1 - D3/E3/F3 (OF7, Gelsenkirchen)

(OF7, Gelsenkirchen) 29. lipnja, 18 sati: A2 - B2 (OF8, Berlin)

Četvrtfinale

5. srpnja, 18 sati: OF1 - OF2 (ČF1. Stuttgart)

(ČF1. Stuttgart) 5. srpnja, 21 sat: OF3 - OF4 (ČF2, Hamburg)

(ČF2, Hamburg) 6. srpnja, 21 sat: OF5 - OF6 (ČF3, Berlin)

(ČF3, Berlin) 6. srpnja, 18 sati: OF7 - OF8 (ČF4, Düsseldorf)

Polufinale

9. srpnja, 21 sat: ČF1 - ČF2 (PF1, München)

(PF1, München) 10. srpnja, 21 sat: ČF3 - ČF4 (PF2, Dortmund)

Finale

14. srpnja, 21 sat: PF1 - PF2 (Berlin)

Kako se popunjava ždrijeb trećeplasiranima?

S obzirom na to da četiri od šest trećeplasiranih ide dalje, ne može se unaprijed odrediti mjesto u kosturu nokaut-faze. To ovisi o tome iz kojih će skupina biti te četiri najbolje, odnosno koje su dvije najlošije. Uefa je unaprijed pripremila računicu koju je koristila i na EP-ima 2016. i 2021., a ona izgleda ovako:

Kolike su premije za Euro 2024.?

Uefa nije povećala nagradni fond (331 milijun eura) u odnosu na prethodno izdanje Eura, ali je budžet za 30 milijuna unosniji nego na Euru 2016. u Francuskoj. Pobjednik može otići kući s maksimalnih 28,25 milijuna eura. Prema ranijem dogovoru HNS-a i reprezentativaca, od novca za plasman na veliko natjecanje 60 posto ide HNS-u, a 40 posto igračima i stožeru, a bonusa za same rezultate na SP-u i EP-u dijeli se u omjeru 50:50.

Evo koliko će savezi dobiti:

plasman na završni turnir: 9,25 milijuna eura

remi u grupnoj fazi: 500.000 eura

pobjeda u grupnoj fazi: milijun eura

osmina finala: 1,5 milijuna eura

četvrtfinale: 2,5 milijuna eura

polufinale: 4 milijuna eura

drugo mjesto: +5 milijuna eura

pobjednik: +8 milijuna eura

Gdje gledati uživo?

Sve utakmice Europskog prvenstva prenosi Hrvatska televizija na drugom programu televizije i radija, kao i na internetskoj platformi HRTi besplatno dostupnoj unutar granica Republike Hrvatske.

Gdje je kamp Hrvatske za Euro 2024.?

"Vatreni" su smješteni u resortu Mark Brandenburg u mjestu Neuruppin sjeverozapadno od Berlina. Radi se o kompleksu na obali jezera Ruppiner i pripadajućem igralištu za trening Volksparkstadion udaljenom sedam minuta vožnje od hotela. Noćenje u tom hotelu stoji od 296 do 1230 eura.

Više o kampu hrvatske reprezentacije pročitajte OVDJE.