Štimac poručio Jakobušiću: Baci plan u smeće, zapali to! Hajduk od članarina ima točno 0 kuna!

Okreni se onome što dolazi. To će biti natjecanje koje garantira osam utakmica Lige prvaka. Prihodi će se utrostručiti i oni koji u tom natjecanju krenu, nikad iz njega neće izaći jer će toliko financijski skočiti da ih nitko neće moći uhvatiti, poručio je izbornik Indije Igor Štimac čelnom čovjeku kluba s Poljuda.

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić svojevreno je predstavio plan Hajduka u nadolazećih nekoliko godina, a neke stvari i ne idu po njemu. Štimac je svojevremeno nosio dres 'bilih' te ih je vodio i s klupe, a danas je jedan od žeščih protivnika današnjim načinom upravljanja Hajdukom.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

- Treba iskoristiti ovu priliku jer ide reorganizacija Lige prvaka. Pazi, Hajduk ima jedinstvenu priliku da se kvalitetno sjedne za stol. Ako stvarno volimo taj Hajduk, ajmo napraviti plan koji je dugoročan, pusti onu prezentaciju Hajdukove budućnosti. Baci to u smeće, zapali to, Jakobušiću, ako ovo gledaš. Bog ti dao, reci 'falio sam' - rekao je Štimac u emisiji 'Istinom do gola'.

Bila je tema i udruga Naš Hajduk, kao i brojka od 42.000 članova.

- Svi smo ponosni na broj članova, ali prihod Hajduka od članarina je nula kuna. Grad, kao većinski vlasnik, nije imao muda, kao što nisu imali političke mudrosti, ni znanja ni moći jer su svi bili za ku..c. Nisu imali muda provesti ono što je Hajduku tada bilo potrebno. Javni natječaj, poziv zaintersiranim stranama da se jave za kupovinu većinskog paketa dionica i da se odabere netko tko je prihvatljiv.

- Udruga Naš Hajduk, njihova ideja je bila kvalitetna, ušlo se sa srcem i dobrim idejama, ali je nakon nekog vremena otišlo krivim putem, pogotovo nakon smrti Žana Ojdanića. Osnovna ideja je bila da se kroz taj model Udruge Naš Hajduk dođe do 25 posto dionica koje će osigurati da niti jedan budući ili većinski vlasnik ne može promijeniti ime klubu i da ga ne može prelocirati iz grada Splita. Sad imate 30 posto dionica, zašto nastavljate s istim kriminalnim modelom otimanja Hajduku Hajdukovog i upis dionica na nezakonit način na vašu udrugu i diktatoriskih odluka poput ove da određeni navijači ne mogu kupiti ulaznice, ukoliko nisu članovi udruge Naš Hajduk... - rekao je Štimac i nastavio:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ako ste pošteni, imate 30 posto koje ste stekli s Hajdukovom lovom, ne svojom, prekinute s tim. Pustite klub da diše, sad mu pomognite volontiranjem i upisom članova direktno u NK Hajduk. Neka se knjiži kao prihod Hajduku, pa neće uzimati pozajmice od udruge Naš Hajduk, koji će se knjižiti u dionice kasnije.

Hajdukova objava da ulaznice mogu kupiti samo članovi razljutila je mnoge navijače.

- Sramota! Ta odluka je sramotna i diskriminatorna! Hajduk ima milijun navijača u Hrvatskoj, zašto im onemogućavate da kupe ulaznicu, ako nisu članovi?

U siječnju se navršilo 18 godina od transfera Nike Kranjčara iz Dinama u Hajduk.

- To je povijesni transfer. Hajduk je financijski vrlo malo sudjelovao u tom transferu, a profitirao jako puno. Daleko najviše.

To je bio privatni novac?

- Jest, moj i Frane Pašalića. Isključivo naš novac. Vratili smo uloženi i nešto zaradili. Ali ni blizu kao Hajduk. Dao sam milijun eura taj transfer, Pašaliuć 500.000.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Je li vaša trenerska karijera uspješna?

- Je, ali ne u onom obimu u kojemu sam htio i u kontekstu kapaciteta i znanja koje imam. Jer dok sam bio igrač, isključivo sam razmišljao o trenerskoj karijeri. Pripremao sam se, upijao. I kao kapetan u nekom svojstvu ste i trener. Morate imate liderske sposobnosti, suflirati treneru što treba napraviti... Taj trenerski posao počinje za vrijeme igranja. Međutim kad se dogodio povratak u Hajduk, radio sam samo ono što drugi nisu htjeli. Nisam imao priliku baviti se onim što želim. Bio sam u klubu od jutra do mraka, krpao sam sve rupe, mora sam sve začepiti... tu je prošlo četiri, pet godina...

Osvojili ste posljednje prvenstvo s Hajdukom 2005.

- Točno, to ne može nitko pobiti. Odluke su bile ispravno donešene, sačuvali smo prvu poziciju.

Najčitaniji članci