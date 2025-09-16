Štimac: Zrinjski je bolji od sitog Hajduka. Napada suce, a nikad nije imao bolje suđenje od ovog

Igor Štimac, bivši hrvatski izbornik i legenda Hajduka, a danas trener mostarskog Zrinjskog, gostovanjem u emisiji "Sport nedjeljom" na MAXSportu izazvao je brojne reakcije u domaćem sportskom prostoru. Štimac je iznio niz tvrdnji o svom bivšem klubu Hajduku, usporedio snagu HNL-a i Premijer lige BiH te komentirao aktualnosti u Dinamu.

Jedna od tema bila je Štimčeva izravna usporedba njegove sadašnje momčadi, Zrinjskog, i splitskog Hajduka. Na pitanje voditelja je li Zrinjski bolji od Hajduka, Štimac je odgovorio potvrdno.

- Rekao bih da je Zrinjski odmah uz bok Dinama i Rijeke. Ja sam bio sa Zadrom bolji od Hajduka. Zrinjski je bolja momčad, to je ipak šampionska momčad. Hajduk to nije.

Svoju tvrdnju objasnio je metaforom o mentalitetu igrača.

- Po ovom kako ja vidim nogomet, imam gladniji i perspektivniji kadar. Hajduk ima sit kadar. U jednoj proizvodnoj ligi kao što su hrvatska i bosanskohercegovačka, to je osnovna razlika. Jel' ti imaš sitog vuka ili gladnog vuka? Kol'ko će on gristi?"

Štimac smatra da je Hajduk već godinama u poziciji u kojoj igračima pruža zonu komfora.

- Nažalost, Hajduk čini igračima ugodu u kojoj se oni lijepo osjećaju i nemaju potrebu razmišljati o gladi da idu negdje drugdje, na viši stadij. Da više napreduju, da se dokažu i da odu negdje gdje je intenzivniji nogomet, da zarade klubu i sebi.

Kao kontekst, tržišna vrijednost klubova prema Transfermarktu pokazuje razliku: Hajdukov kadar procijenjen je na 40,9 milijuna eura, dok momčad Zrinjskog vrijedi 8,9 milijuna eura.

"Nikad bolje suđenje" i teške optužbe na račun Torcide

Štimac je iznio i svoje viđenje suđenja te komentirao dio Hajdukovih navijača. Dok se iz Splita često mogu čuti pritužbe na suce, Štimac nudi suprotnu perspektivu.

- Hajduk u zadnjih šest, sedam godina, što pratimo, nije imao bolje suđenje u svojoj povijesti. U svojoj povijesti! A u to isto vrijeme se napada te iste suce, kao i sudačku organizaciju, a samim time i HNS - ustvrdio je Štimac, povezujući kritike s odnosom prema Hrvatskom nogometnom savezu i reprezentaciji.

Potom je iznio optužbe na račun dijela navijača, povezavši određene događaje s ideološkom pozadinom.

- Sjetimo se transparenta "Dabogda sve izgubili". Nisam ga ja pisao. Sjetimo se svastike. Sve je to iz iste radionice, one ljevičarske, antikršćanske i antihrvatske, koja djeluje u Splitu i koja je u Splitu uvijek bila jaka. Prema tome, jasno je da ta radionica truje hrvatsku mladež - rekao je Štimac u izjavi koja je izazvala reakcije.

Osim o klubovima s kojima je emotivno vezan, Štimac je komentirao i situaciju u redovima najvećeg rivala, Dinama. Osvrnuo se na odlazak Brune Petkovića i stao na stranu Zvonimira Bobana.

- Da sam ja na Bruninom mjestu, odmah bih prihvatio ponuđeni ugovor na još dvije godine, iako s manjom plaćom. Time bih pokazao da prihvaćam odgovornost kao kapetan u teškom trenutku za klub. Očito, Bruno nije došao spreman na sastanak s različitim scenarijima - analizirao je Štimac, dodavši kako je i sam u prošlosti bio "žrtva" jer Boban i Šuker nisu prepoznali trenutak za preuzimanje HNS-a kada ih je on na to nagovarao.