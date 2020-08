On se do 2008. godine bavio hrvanjem, a onda je 2009. godine pre\u0161ao na MMA.\u00a0

Osvojio je Strikeforceov te\u0161ka\u0161ki Grand Prix, a onda napravio \u010duda u UFC-u. Prvo je pokorio polute\u0161ku kategoriju, a onda postao prvi borac u povijesti koji je u istom trenutku dr\u017eao pojas i u te\u0161koj kategoriji. Ukupno je odradio 22 borba, a koliko je bio \u010dvrst, samo su ga dva borca uspjela dobiti. Stipi Mio\u010di\u0107u je to po\u0161lo dvaput za \u0161akama, a isto je napravio i veliki Jon Jones. Ipak, posljednja njihova borba pripala je Cormieru jer je Jones bio pozitivan na doping testu.

Debitirao je protiv Franka Mira 2013. godine u UFC-u, a u nedjelju je imao priliku postati najve\u0107i ikad. Ipak, postoji netko tko je bolji od njega, a to je Stipe Mio\u010di\u0107 kojemu se Cormier u opro\u0161tajnoj objavi i naklonio... Bilo je svakakvih provokacija prije njihovih borbi, ju\u010der se ameri\u010dki borac \u017ealio i na ubode prstom u oko od strane Mio\u010di\u0107a, ali na kraju mu je ipak stisnuo ruku i priznao da je bolji...

'Stipe, bila mi je čast s tobom dijeliti oktogon. Pa napravili smo šou u svakoj borbi...'

Hvala vam svima na ljubavi i podršci. Nisam karijeru završio onako kako sam htio, ali što je tu je. Čestitke Stipi Miočiću na fantastičnoj borbi, napisao je Cormier koji je tako službeno otišao u mirovinu...

<p><strong>Daniel Cormier</strong> (41) je nekoliko puta najavljivao odlazak u mirovinu, ali ovaj put je rekao konačno zbogom. Jedan od najvećih boraca u povijesti UFC-a je prije borbe protiv <strong>Stipe Miočića</strong> najavio mirovinu bez obzira na ishod. Stipe ga je u sjajnom meču po drugi put pobijedio i obranio titulu, a Cormier se dan poslije oprostio na Instagramu. Iako s knedlom u grlu zbog poraza, Cormier može biti ponosan na sve što je napravio za MMA.</p><p><strong>Pogledajte video: Tko je Marcus Marinelli?</strong></p><p>- Hvala vam svima na ljubavi i podršci. Nisam karijeru završio onako kako sam htio, ali što je tu je. Čestitke Stipi Miočiću na fantastičnoj borbi. Bila mi je čast i zadovoljstvo s tobom na 50 minuta dijeliti oktogon. Čovječe, napravili smo šou u svakoj borbi. A mom timu: voljet ću vas zauvijek, nadam se da ste ponosni na mene - napisao je Cormier na Instagramu pa nastavio:</p><p>Salini i djeci: hvala vam što ste bili moja motivacija. Svim fanovima: Volim vas. Gurali ste me do toga da pokušam i budem sjajan. Dani Whiteu i UFC-u: Uživao sam u svakoj minuti. Hvala vam na ukazanoj prilici. Bila je ovo jedna vraški dobra vožnja, zar ne? - oprostio se veliki Cormier. </p><p>On se do 2008. godine bavio hrvanjem, a onda je 2009. godine prešao na MMA. </p><p>Osvojio je Strikeforceov teškaški Grand Prix, a onda napravio čuda u UFC-u. Prvo je pokorio polutešku kategoriju, a onda postao prvi borac u povijesti koji je u istom trenutku držao pojas i u teškoj kategoriji. Ukupno je odradio 22 borba, a koliko je bio čvrst, samo su ga dva borca uspjela dobiti. Stipi Miočiću je to pošlo dvaput za šakama, a isto je napravio i veliki Jon Jones. Ipak, posljednja njihova borba pripala je Cormieru jer je Jones bio pozitivan na doping testu.</p><p>Debitirao je protiv Franka Mira 2013. godine u UFC-u, a u nedjelju je imao priliku postati najveći ikad. Ipak, postoji netko tko je bolji od njega, a to je Stipe Miočić kojemu se Cormier u oproštajnoj objavi i naklonio... Bilo je svakakvih provokacija prije njihovih borbi, jučer se američki borac žalio i na ubode prstom u oko od strane Miočića, ali na kraju mu je ipak stisnuo ruku i priznao da je bolji...</p>