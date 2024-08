Stipe Biuk vraća se u Hajduk?!

Stipe Biuk (21) na korak je od povratka u Hajduk! Kako doznajemo, krilni nogometaš spreman se odreći dobrog dijela svojih primanja jer se želi vratiti na posudbu u Split. Iako je ovog ljeta potpisao za Real Valladolid, Biuk se želi vratiti na mjesto gdje je njegova karijera započela.

Podsjetimo, Biuk je u Hajduku bio od svoje devete godine (2011.) pa sve do odlaska u Los Angeles 2023. U SAD-u je odigrao 43 utakmice i zabio tri gola, uz jednu asistenciju. S obzirom na to da nije do kraja ispunio očekivanja 8.5 milijuna teškog transfera, Los Angeles ga je u siječnju ove godine poslao na posudbu u Real Valladolid, koji ga je otkupio u lipnju za četiri milijuna eura.

Svega dva i pol mjeseca nakon, hrvatski se nogometaš želi vratiti u svoje "gnijezdo". Biuk je za Hajduk odigrao 67 utakmica i zabio šest golova, uz osam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.