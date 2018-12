Stipe Miočić zarađuje više love od velike zvijezde Jona Jonesa

UFC ne voli Stipu Miočića, ne plaća ga dovoljno i ne daje mu onoliko pažnje i promocije koliko bi trebao, vrlo često se moglo čuti i čitati kada bi došlo vrijeme da Stipe ušeće u oktogon i obavi posao onako kako je to radio prije nego ga je zaustavio Daniel Cormier i preoteo mu pojas prvaka teške kategorije.

[video: 1202843 / ]

I takva tvrdnja je tek djelomično istinita. Istina je da Stipe nije u pretjerano dobrim odnosima s čelnicima UFC-a, no isto tako činjenica je da nisu ni u prelošim. I Miočić se, kao i veliki broj boraca, zauzeo za sebe u nekim trenucima. U tome nema ništa loše.

Prije velike borbe s Cormierom bio je trener u The Ultimate Fighteru što je popravilo odnose s vodstvom elitne MMA organizacije. No, do tog trenutka nije tajna da ga UFC nije promovirao koliko je trebao i to zbog činjenice da nije financijski i marketinški atraktivan.

Međutim, Stipe Miočić je posljednjih nekoliko borbi jedan od najplaćenijih boraca u UFC-u! I to poprilično.

Toliko da zarađuje više od imena poput Tyrona Woodleyja, Juniora Dos Santosa, Demetriousa Johnsona, više i od Daniela Cormiera koji ga je pobijedio, više od Maxa Hollowaya, Josea Alda, Roberta Whittakera, Chrisa Weidmana, Michaela Bispinga pa čak i Khabiba Nurmagomedova koji je tek protiv Conora McGregora zaradio ozbiljniji novac (2 milijuna dolara).

U obzir smo uzeli četiri posljednje borbe svakog od navedenog borca i iznos koji su dobili samo za nastup, dakle bez sponzora i bonusa. I u takvim okolnostima, Miočić zarađuje više i od Jona Jonesa!

Miočić je posljednje četiri borbe zaradio tri puta po 600 tisuća dolara i posljednji protiv Cormiera 750 tisuća. Cormier je tada dobio 110 tisuća manje.

Uzevši u obzir Jonesovu globalnu popularnost i činjenicu da je medijski puno eksponiraniji od Miočića, iznenađenje je što takav prvak zarađuje manje novca od Stipe! Pogotovo imajući u vidu financijsku politiku UFC-a.

Jon Jones je posljednje četiri borbe zaradio 'samo' 400, 550, 530 i 580 tisuća dolara.