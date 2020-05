Miočić odgovorio Cormieru: Samo dižeš buku, borit ću se!

Moramo odraditi borbu između Stipe i Cormiera, a Ngannou je onda idući. Moramo to što prije riješiti, rekao je šef UFC-a Dana White u subotnjoj večeri u kojoj je Ngannou za samo 20 sekundi riješio Jairzinha Rozenstruika.

Priče, dakle, više nema, vrijeme je za djela. Miočić (37) i Cormier (41) moraju se boriti i to što prije. Cormier je proteklih tjedana svojim istupima stavljao sve veći pritisak na američkog Hrvata koji kao vatrogasac pomaže lokalnoj zajednici u Clevelandu i uopće ne trenira. A vrijeme curi.

- Već sam rekao da ću se boriti protiv Cormiera. On samo voli dizati buku. Moj tim radi na osiguravanju lokacije za trening i datuma borbe - poručio je Stipe.

- Imam pet pojaseva kod kuće. Ne moram sjediti ni na čemu. Da nisam ozlijedio mrežnicu, već bih se borio i umirovio.

